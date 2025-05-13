陸公布 5月14日12時01分起調整對美加徵關稅
據中國財政部官網，經國務院批准，自2025年5月14日12時01分起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率，由34%調整為10%，在90天內暫停實施24%的對美加徵關稅稅率。
據中國財政部官網，為落實中美經貿高層會談的重要共識，根據中國關稅法、中國海關法、中國對外貿易法等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會公布公告，自2025年5月14日12時01分起，調整「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告」規定的加徵關稅稅率。
稅率會由34%調整為10%，在90天內暫停實施24%的對美加徵關稅稅率。另外，自2025年5月14日12時01分起，停止實施此前另外兩份對美加徵關稅的公告。
公告表示，此次中美大幅降低雙邊關稅水平，符合兩國生產者和消費者的期待，有利於中美兩國經貿往來，有利於全球經濟。
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