報復華府對鋼鋁課稅 印度擬對美開徵關稅

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

印度正評估對部分美國製產品開徵進口關稅，藉此反擊華府對鋼鐵和鋁產品祭出的關稅。這是美國總統川普第二任期以來，印度首度對關稅攻勢採取報復行動。

根據印度提交給世界貿易組織（WTO）、日期為5月12日的文件，印度宣稱美國對鋼鋁等金屬課徵的關稅，屬於「防衛措施」，將影響輸入美國的價值76億美元印度製產品。

印度未公布可能對什麼類型產品開徵關稅，只透露關稅措施目標是創造19.1億美元稅收，相當於鋼鋁關稅為美國國庫貢獻的收入。

美國3月對鋼鐵和鋁進口開徵25%關稅，川普政府也已揚言對印度商品課徵26%對等關稅，並指控印度是「關稅濫用國」。截至目前印度一直對川普所作所為採取安撫策略，新德里當局今年稍早調整關稅制度，調降約8,500項產品進口關稅，其中包括波本威士忌和哈雷生產的高階摩托車等美國知名商品。

印度新德里智庫全球貿易研究倡議（GTRI）創辦人斯里瓦斯塔瓦說：「印度採取最新WTO行動的時機很微妙，新德里當局正與華府探索達成全面自由貿易協定的可能性，這種報復行動可能導致協商蒙上陰影。」

另一方面，在印度與巴基斯坦同意停火後，川普12日透露自己曾提議，如果印巴停止戰爭，美國將與這兩國擴大貿易。但根據彭博資訊報導，印度匿名官員表示，印度與美國官員舉行一連串會談時，不曾討論貿易議題，說法與川普互相矛盾。

事實上，印度總理莫迪12日發表全國演說時，也未提到美國或讚揚川普，而是說印巴停火是因為巴基斯坦要求讓情勢降溫。

川普 關稅

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