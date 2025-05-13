川普中東行「為對抗北京」？傳有意簽署晶片、礦產協議

川普13日抵達沙烏地阿拉伯，展開為期四天的中東行。據華盛頓郵報報導，美方希望川普訪問中東期間，能與當地國家簽署礦產與晶片協議。因此，大量有關人工智慧（AI）晶片的出口正洽談中，同時沙國的一間礦產企業也獲准向美國出口關鍵礦物。

報導指出，川普政府有意授權向中東兩間與政府有淵源的企業，出售數十萬顆AI晶片，藉由協助該地區成為AI強國，進而建立對抗中國大陸的堡壘。

兩名知情人士透露，這些協議最終可能在川普訪問中東期間敲定，這將讓阿拉伯聯合大公國的AI公司G42與沙國AI公司Humain能使用美製的AI晶片。

第三位不願透露姓名的人士則說，部分晶片將透過阿聯企業與美國人工智慧公司Open AI之間的合作來流通，其他則直接交付G42。這筆交易最初由紐約時報披露，但白宮卻不願評論。

參與協議之一的美國企業博罕全球投資（ Burkhan World Investments）創辦人兼執行長薩哈爾汗（ Shahal Khan ）說，川普政府還批准一間美國企業與沙國合作夥伴簽署一份價值90億美元的備忘錄，以開採、加工關鍵礦物。根據華郵取得文件，沙國企業「格蘭德礦業有限公司」（Grand Mines Mining LLC）將在沙國與非洲等地區探勘鋰、鈷及稀土元素，並出口至美國。

華郵指出，允許出口大量高性能半導體晶片意味著美國外交政策突破。由於擔心這兩國與北京政府過從甚密，拜登限制這類晶片的銷售。此前美國允許這類晶片的出口速度也較慢，還制定分階段審查計畫與其他限制措施。

報導表示，中東地區豐富的石油資源與充足電力供應，刺激美國政府與矽谷AI企業合作的興趣。在美國與阿聯政府的合作下，微軟與G42於2024年簽署協議，規定G42須拆除華為生產的設備，並實施其他限制措施。

1名知情人士透露，川普政府認為加速晶片銷售有助於美國利益，讓中東地區與美國更緊密，也有助推動美國企業的發展。

然而，銷售晶片將增強這些國家的AI能力，使其在AI軍備競賽中享有據大優勢。卡內基國際和平基金會研究員溫特李威（Sam Winter-Levy）表示，有朝一日他們能與美國競爭。

他說，「由於他們控制石油供應，過去半個世紀我們持續努力削弱這些國家對美國的影響力」，川普「正將一項核心戰略技術—運算能力轉移至海外，同時對與中、俄關係密切的政權產生新的依賴」。

自川普上任以來，華府促成沙國與阿聯企業對美國數據中心的基礎設施進行重大投資。溫特李威說，川普政府的做法缺乏策略性，這「似乎變成贈送核心戰略科技，換取短期而又表面的讓步」。