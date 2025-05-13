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川普中東行「首訪沙烏地」 亞馬遜、谷歌商界領袖全出席

中央社／ 開羅13日專電
美國總統川普今天抵達沙烏地阿拉伯，展開他第2任期首次重要外交訪問。（法新社）
美國總統川普今天抵達沙烏地阿拉伯，展開他第2任期首次重要外交訪問。（法新社）

美國總統川普今天抵達沙烏地阿拉伯，展開他第2任期首次重要外交訪問。阿拉伯電視台指出，川普中東行突顯沙國與美國關係深度，並強調對美的經濟戰略重要性。且川普抵達沙國前曾透露，將在行程中發表一份「具有里程碑意義」的聲明。

阿拉伯電視台（Al-Arabiya）實況報導，川普由高級代表團陪同，12日自美搭乘「空軍一號」，於13日當地時間早上抵達沙烏地阿拉伯。沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）親自在機場迎接。

報導說，川普為期4天中東行首站是沙烏地阿拉伯，14日將造訪卡達，15日轉至阿拉伯聯合大公國（阿聯）。此行兩大目的是取得可提振美國經濟的海灣國家鉅額投資，以及商討包括加薩和伊朗核武在內的中東地區性緊張局勢。

高級代表團由川普政府高級官員和知名商界領袖組成，其中政府官員包括：白宮幕僚長威爾斯（SusieWiles）、美國國務卿盧比歐（Marc Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、財政部長貝森特（ScottBessent），和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

代表團中的美國代表性企業執行長，將參加13日在沙烏地首都利雅德舉辦的沙烏地阿拉伯－美國投資論壇。代表人物有特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）、亞馬遜（Amazon）執行長賈西（AndyJassy），以及貝萊德（Blackrock）、花旗集團（Citigroup）、IBM、谷歌（Google）、字母控股（Alphabet）、高通（Qualcomm）、波音（Boeing）和達美航空（Delta Airlines）的執行長

投資論壇將聚焦在以下7大領域：清潔能源、科技和人工智慧 （AI）、先進製造業、金融服務、風險投資與創新、航天航空與國防，以及醫療保健與生命科學。

14日在卡達的美國－海灣峰會，則將有波斯灣合作理事會（GCC）會員國6國領導人出席。會員國有科威特、巴林、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯，與阿聯。

阿拉伯媒體「領導者」（Leaders）還報導，川普抵達沙國前曾透露，將會在行程中發表一份「具有里程碑意義」的聲明，且這份聲明將是幾世紀以來規模最大者。此外，川普也將在利雅德宣布將「波斯灣」（Persian Gulf）更名為「阿拉伯灣」（ArabianGulf）。

中東 川普 沙烏地阿拉伯 關稅

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