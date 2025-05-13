美中經貿談判 若芬太尼能談好？台學者：當中20%關稅有機會下調

中美經貿高層會談舉行後，雙方撤回四月以來對對方加徵的報復性關稅。台灣學者認為，目前美英、美中談判下，已能看到後續對等關稅談判可能的上下限，而目前美國對大陸徵收關稅降至30%，若芬太尼能談好，20%關稅有機會下調。而這波關稅戰中也能看到，不論措施效果的話，大陸可說是全世界唯一一個因應川普做最多準備的國家。

台大經濟系名譽教授林建甫13日參加北威國際集團舉辦論壇「川普關稅戰因應策略」時指出，從英美協議來看，對等關稅的下限基本上就會是10%，而美中在瑞士的會談，基本上恢復4月2日前的措施，從中透露出對等關稅的上限就是30%，也反映出川普的對等關稅措施雷聲大雨點小，他想要做的事情都被破局。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，30%的關稅是否會成為「天花板」，後續還要觀察芬太尼、抖音出售和大陸市場開放等議題的發展。目前的20%關稅是對等關稅前川普以芬太尼為由宣布加徵，大陸國家主席習近平指定大陸公安部部長王小洪赴瑞士出席美中貿易談判，顯示芬太尼問題是會談重點，若芬太尼能談好，當中20%關稅有機會下調。

從經濟韌性的層面來看，大陸過去對美國出口量大，從佔比來看，美國認為大陸經濟韌性比較低，但張五岳點出，美國沒看到大陸經濟韌性短期看來比較低，但是大陸政治和社會韌性比美國高。因為大陸不用選舉、沒有民意壓力、也沒有通膨，而美國每個都有。大陸作為全世界唯一一個因應川普做最多準備的國家，提出的措施未必能有效因應，但是準備工作比誰都強，也才能打出比較多反制美國關稅措施的組合拳，包括稀土管制、企業反壟斷調查等。