美中談判為何那麼快？學者分析背後原因 關稅戰把川普「打疼了」

美國與中國大陸在瑞士日內瓦的談判，出現重要進展，雙方大幅下降關稅，在美國執教多年的資深國際關係學者指出，「這就是一個階段性的停火，但是停火總比不停火好」，至於談判速度為何那麼快，則是因為關稅戰把川普「打疼了」，比如稀土、貨架空了等問題。展望未來，雙方早晚要找到一個相處之道，「恐怕會有一段時間在摸索」。

台灣大學政治學系於13日舉行「午餐演講」，邀請美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝對當前美中關係與台灣議題進行分析，活動由台灣大學政治學系教授張登及主持，有多位政治學系師生參加。

趙全勝在演講中深入解釋美國現在的政治社會情況，以及美國與中國大陸博弈的國際格局、雙方所圖。就剛結束的美國與大陸經貿會談，他提到，談判和妥協在需要的情況下，包括這次關稅戰，中美兩大強國，大陸原先說不退，但還是要到日內瓦跟美國財長見面，美國也說不退，但是最後雙方都做了大幅度的退讓，增加的稅率從100%、甚至於200%多，降成10%、30%也好，「可能還要再降」。

在問答環節，本報記者詢問，相較2018年貿易戰直到2020年1月才簽訂協議，此次為何美國與大陸談判會那麼快？趙全勝解讀，雙方打關稅戰、貿易戰是確實把川普給「打疼了」，比如稀土問題、美國的貨架開始空了，川普甚至於要家長不要給小孩子買那麼多玩具，說明他還是要安撫民眾，再加上可能業界特別是軍工企業的效應，到底稀土能起多大作用，「這些應該都是（影響範圍）」，川普現在搞格陵蘭、加拿大、烏克蘭礦產礦業協議，其中都有稀土的影子在裡面，但是那又不是一時一日就能搞出來的，所以大陸在這方面對美國還是有反制，此外還有美債。

他強調，確實現在不能說中美就解決了，雙方自己也說得很清楚，「這就是一個階段性的停火，但是停火總比不停火好」，然後兩邊都指定了負責人和管道，所以管道是暢通的。他並表示，雙方早晚要找到一個相處之道，誰也不能打垮誰，「現在恐怕會有一段時間在摸索」。

而怎麼解讀川普提及美國與大陸貿易談判時表示的「對unification有好處」？趙全勝坦言「大家也摸不透unification到底什麼意思」，他隨後進一步表示，「我也在問這個事，可能大家都在問，是他隨口就說的，還是他心裡真有考慮？」他並指，也有人說這意指「中美之間的團結」，也可以解讀台灣問題。針對台灣牌，趙全勝也表示，川普不會放棄台灣，因為打台灣牌「成本低，效率高」，動動嘴、動動腿就能把台海兩岸攪得雞犬不寧。

針對台灣議題，趙全勝建議台灣，與其等著讓大國來決定自己的命運，不如採取一些主動，開闢管道雙方溝通一下，來保證自己最好的利益。就台海雙方有沒有公約數？他認為「還是有的」，這個公約數就是和平，如果台北、北京都希望和平，「能不能雙方在各種方面展開接觸，然後各自做出一定的妥協，而避免出現大家都不願意見到的俄烏戰爭這種血流成河的場面」。

趙全勝也透露，由其主導的環球兩岸關係研究會，近日邀請了紅藍綠三方學者，針對台灣政情進行對話，以求「兼聽則明」。在問答環節，他還指出自己近期也與台灣不少綠營人士接觸，包含前陸委會主委邱太三、前海基會董事長洪奇昌、前副總統呂秀蓮等，「他們都表示在通過不同的管道在和大陸（對話）」。