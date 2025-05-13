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甫宣布關稅停火...陸轉頭尋拉美「統一戰線」 反擊川普貿易戰

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
習近平出席「中國─拉美和加勒比國家共同體論壇」開幕式並發表演說。新華社
習近平出席「中國─拉美和加勒比國家共同體論壇」開幕式並發表演說。新華社

據美聯社13日報導，中國大陸正強化與其他國家的聯盟，以反擊美國總統川普發動的貿易戰。在北京與華府達成90日關稅停火協議的第二天，北京與拉丁美洲領導人結成了統一戰線。

大陸領導人習近平13日在「中國─拉美和加勒比國家共同體論壇」宣布，北京擬透過政治、經濟、學術及安全交流，與拉美、加勒比海國家建立更緊密關係。

他承諾增加該地區的進口，鼓勵大陸企業增加投資，還說北京計畫擴大在乾淨能源、5G電信及人工智慧（AI）的合作，還宣布660億人民幣的新信貸額度，支援拉美與加勒比海地區融資。

美聯表示，北京與該地區的貿易正快速成長，2024年首次突破5000億美元大關，並進口更多農產品、原油、礦石等能源與關鍵礦產。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）12日也宣布該國將加入「一帶一路」，隨著近幾個月來北京在拉美項目遭遇阻礙，哥國此舉無疑做出信任投票。

報導還說，北京計畫在未來3年內每年邀請300名拉美政黨人士訪陸，並提供3500個政府獎學金名額，其他各類交流活動也會陸續展開。

相較於川普祭出高關稅與其他政策帶來不確定性與不穩定性，大陸領導人將全球第二大經濟體定位為可靠的貿易與發展夥伴。習近平13日還在與大陸、拉美官員的談話中重申，貿易戰沒有贏家，「霸凌與霸權只會導致自我孤立」。

他說，北京已採取行動化解和美國的對抗，「面對全球包括地緣政治與集團對抗的洶湧暗潮，以及不斷升高的單邊主義與保護主義」，北京「已準備好與拉美、加勒比海的夥伴一同攜手前行」。

川普 美國 習近平 關稅

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