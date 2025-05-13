不怕像陸被加稅？這個超級大國準備反擊川普

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經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
印度正評估對部分美國製產品開徵進口關稅，藉此反擊美國總統川普關稅攻勢。路透
印度正評估對部分美國製產品開徵進口關稅，藉此反擊美國總統川普關稅攻勢。路透

根據提交給世界貿易組織（WTO）的文件，印度正評估對部分美國製產品開徵進口關稅，藉此反擊華府對鋼鐵和鋁產品祭出的關稅。這是川普展開美國總統第二任期以來，印度首度對川普關稅攻勢採取報復行動。

根據這份日期為5月12日的文件，印度向WTO表示，美國對這些金屬課徵的關稅已構成貿易限制，將影響輸入美國的價值76億美元印度製產品，但未透露可能對什麼類型產品開徵關稅。美國3月對鋼鐵和鋁進口開徵25%關稅，川普政府也已揚言對印度商品課徵26%對等關稅。

印度新德里智庫全球貿易研究倡議（GTRI）創辦人斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）說：「印度採取最新WTO行動的時機很微妙，新德里當局正與華府探索達成全面自由貿易協定的可能性，這種報復行動可能導致協商蒙上陰影。」

印度進口關稅在全球名列前茅，川普曾指控印度是「關稅濫用國」。截至目前為止印度一直對川普第二任期所作所為採取安撫策略，新德里當局今年稍早調整關稅制度，調降約8,500項產品進口關稅，其中包括波本威士忌和哈雷（Harley-Davidson）生產的高階摩托車等美國知名商品。

川普 關稅

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