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華郵：美中關稅雖休兵 美民生漲價壓力未減

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美中雖然宣布大幅調降對彼此商品的加徵關稅，但進口商品在美國的整體關稅仍處90年來最高。美國消費者仍將面臨物價上漲壓力，特別是玩具、電子產品、服裝等。

華盛頓郵報指出，川普政府12日將對中國商品的關稅從145%暫時調降至30%，但實際上若加計他今年上任後及第一任期間所祭出的其他關稅，目前大多數中國商品面臨的關稅仍高達約40%至60%。

物價已開始因商家把成本轉嫁給消費者而緩慢上漲。經濟學家們預期即便中國商品的關稅壓力暫獲緩解，未來幾週漲價態勢仍會持續。

有估算顯示美中關稅休兵後，美國人對各種進口商品要承擔的整體關稅稅率為17.8%。耶魯大學「預算實驗室」（Budget Lab）表示，17.8%雖已較上週28%減少，但仍是1934年以來的最高關稅稅率。預算實驗室預期鞋類將因關稅漲價15%、服裝漲價14%，汽車則要貴約9%。

旗下有Tonka小汽車、Care Bears布偶與Lite-Brite發光棒等品項的玩具公司Basic Fun預期，今年他們的玩具產品將因關稅漲價10%到15%。

Basic Fun執行長佛曼（Jay Foreman）說：「當然，30%比起145%聽起來好多了，但這裡每個人還是得承受關稅衝擊，像一個30美元的Tonka小汽車如今得賣35美元。」

美國人已然深受通膨之苦，食品與燃料價格5年來已漲價逾25%。自川普1月20日就任後，美國民眾的生活成本仍在緩慢上漲，一部分原因是川普對所有進口商品課10%關稅，甚至包括來自簽有美墨加協定（USMCA）的墨西哥與加拿大的商品。

美中關稅休兵對美國的食品、燃料降價幾無幫助，反而大量依賴中國外銷的電子產品、機械、玩具、體育器材、家具和服裝，這些商品的購買者可能會對漲價很有感。

牛津經濟公司（Oxford Economics）在美中關稅休兵後，將美國今年的經濟成長預測從1.2%上調至1.3%，但也指出，若沒有關稅、供應鏈問題與持續的不確定性，成長本會明顯更高。

牛津經濟公司首席美國經濟學家史威特（RyanSweet）說：「從現在到明年初，美國經濟衰退的風險仍持續偏高。」

川普 關稅

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