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洛杉磯港：美中協議可能小幅推升現貨運價 不太可能帶動貨運量激增

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國主要進口門戶洛杉磯港預期，美中達成貿易協議後，船運需求反彈可能帶動現貨匯率小幅上漲，但不太可能帶動洛杉磯港的貨運量突然激增。路透
美國主要進口門戶洛杉磯港預期，美中達成貿易協議後，船運需求反彈可能帶動現貨匯率小幅上漲，但不太可能帶動洛杉磯港的貨運量突然激增。路透

在美國零售商正為開學季和年底購物旺季備貨之際，喜迎美中相互大降關稅稅率的利多，美國主要進口門戶洛杉磯港預期，船運需求反彈可能帶動現貨匯率小幅上漲，但不太可能帶動洛杉磯港的貨運量突然激增，因為關稅稅率仍遠高於美國總統川普二度上任前。

美國零售商通常會在5月為年底購物季產品下單，這些為萬聖節、感恩節及耶誕節準備的貨物常在8-10月抵達美國港口，全美零售聯盟（NRF）表示，正在為開學季和年底購物季備貨的一些零售商，可能會獲得短期喘息空間。

執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，「我們有很多工作要做」，針筒或呼吸器等關鍵物資、以及玩具等進口商可能把握時間進貨，而航商把運能調整回美中航線，可能小幅推升現貨運價。

不過，美國對中國大陸課徵的30%關稅稅率，仍遠高於川普重返白宮之前，他預估5月底該港口的進口量將比去年同期銳減25%，美國12日暫時大幅調降中國大陸輸美產品的基本關稅稅率，從145%下調至30%，不太可能導致貨運量突然激增，「即使關稅稅率為30%，並有90天暫停期，也不會大幅改變現在目前看到的情況。」

洛杉磯港的貨運量已驟降，企業今年稍早趕在新增關稅生效前，運入了額外庫存，之後暫停並取消了新訂單，一些託運人現在可能會加快運出把原先積壓在中國大陸，等關稅降到30%以下時再運往美國的庫存。

塞羅卡說，其他零售商可能先觀望30%的關稅是否會推升物價，「冰箱、戶外庭院用品等可重複使用的產品，不會因為關稅從145%降到30%，就湧入市場」，「我預期並非所有正常貨物都能回到我們最近幾周和最近幾個月看到的水準」，「原因在於，你不會在30%的關稅水準下提前備貨」，「我沒聽到很多零售商在說『嘿，現在是我們一年的最重大時刻，30%（的關稅）沒關係』」。

船舶艙位訂購與支付平台Freightos研究主管列文（Judah Levine）表示，目前美國對陸的30%基本關稅，可藤鼓勵一些貨主提前拉貨以因應潛在的8月關稅調漲，因此運費可能會上漲，但不會暴衝，「貨運量的反彈可能預示＊（貨運）旺季提早開始，讓運費居高不下」。

Freightos Baltic Index的數據顯示，在5月7日當周，從亞洲運往美西的40呎貨櫃的日均線貨運費為2,321美元，與之前一周差不多。

川普 貨櫃 運費 關稅

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