美中談判內幕曝光 貝森特拿著糖靠一狠招震懾中方談判代表

美國和中國同意互降關稅90天，戲劇性地緩和了貿易衝突。在美國商店貨架空空如也、通膨疑慮再度抬頭之際，美國總統川普派出冷靜專業的談判代表前往日內瓦進行協商，而談判內幕如今也曝了光，負責主導談判的美國財政部長貝森特似乎靠一狠招震懾了中方的談判代表團。

根據彭博資訊引述知情人士說法報導，一位知情人士透露，在周末的會談中，貝森特曾把手伸進自己面前的小碗裡，拿出一點糖放在手掌中並對中國官員說，「這點量就能殺死這個房間裡的所有人」。

接著貝森特又拿出一些糖說，「這就足以殺死日內瓦的所有人」，隨後拿出了更多的糖，示意那樣的量會殺死瑞士全部人口。知情人士說，貝森特的直截了當令中國談判代表感到震驚。

這位知情人士還透露，中國公安部副部長、國家禁毒委員會副主任徐大彤也在場。

貝森特說老闆川普所創造的「戰略不確定性」具有價值

CNN分析，美國從4月2日宣布「解放日」關稅措施引爆市場恐慌，到目前這一階段，整個過程混亂而非線性。對此，川普強調「彈性至上」觀點，而川普的顧問們一直堅稱，這一切都是一個深思熟慮、涵蓋各種可能性的戰略路線圖。貝森特指出他老闆川普所創造的「戰略不確定性」具有價值，而且他在私下場合經常討論他所認為驅動川普手法的賽局理論。

貝森特在周一（12日）表示，把對中國的對等關稅降至10%以下是「不太可能的」，但川普4月2日設定的34%稅率「會是個上限」。他還表示，如果北京方面就解決芬太尼危機進行「很好的溝通」，「我們或許會拿掉一定數量的芬太尼關稅」。川普在今年稍早以芬太尼問題為由，對中國加徵20%的關稅。

貝森特稍早在日內瓦對媒體說：「我們預期隨著談判的推進，也有可能達成拉動我們最大的雙邊貿易逆差走向平衡的採購協議。」

當被問及90天暫緩期滿後將採取何種措施來避免關稅再次上調時，貝森特暗示有可能延長貿易休戰。他說：「就像我們與其他所有貿易夥伴一樣，只要進行有誠意的努力、接觸和建設性的對話，那麼我們就會向前邁進。」

葛里爾：談判中最艱難的部分是恢復溝通

美國的另一位談判代表、美國貿易代表葛里爾周一被問到美國團隊最終如何在談判中和中方達成更低的關稅時，葛里爾說：「一切都是談判。」

葛里爾透露，談判中最艱難的部分是恢復溝通，為修復與中國的溝通付出了很多努力。

葛里爾對媒體表示，川普「就如何推進指明了方向給了建議，而我們也最終達成了對美國非常好、也對中國非常好的結果」。他列舉了作為休戰協議的組成部分保留下來的措施，包括對所有貿易夥伴加徵的10%基本關稅，以及川普在第一任期內針對中國徵收的進口稅，說它們「有效減少了美國對中國的雙邊貿易逆差」。

葛里爾說，「這讓我們在針對中國進口產品的措施上處於非常好的位置」，「但更重要的是，這讓我們走上了一條建設性的道路，可以與中國就如何實現再平衡進行積極的對話」。

川普首任內的美中「第一階段」經貿協議或成借鏡

彭博資訊分析，儘管市場對美中同意互降關稅90天的最新進展感到振奮，但歷史經驗顯示，即使有可能達成詳細的協議，耗時也會很長。2018年，美中雙方也曾在經過一輪談判後同意「擱置」分歧。但美國不久後就出爾反爾，導致雙方在2020年1月簽署「第一階段」經貿協議前進行了超過18個月的關稅戰和談判。

最終，中國大陸沒有履行協議中履下的進口諾言，導致美國對陸貿易逆差在疫情期間大幅增加，並為當前的貿易戰埋下伏筆。

葛里爾明確表示，對第一階段協議的討論並未影響周末的議程，而且目前尚不清楚川普團隊是否會重估或強制執行該協議。貝森特周一表示，該協議曾提供了一個模板，北京也只有在拜登執政期間才「忽視」了其義務。但自該協議達成以來，「世界已經變了，產品變了，產品組合也變了—所以我認為一切都在談判桌上。」