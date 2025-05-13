美學者分析：美中基於國內壓力互降關稅 艱難戰役還在後頭

美中貿易會談後，決定大幅互降關稅。美國學者分析，雙方主要受到各自國內壓力而同意大幅降低關稅；儘管這是重大且正面的發展，短期內仍有可能看到美國再調升對中國的關稅，美中貿易失衡問題尚未解決，艱難戰役還在後頭。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國國務院副總理何立峰率領的中方代表團10日、11日在瑞士會談，試圖緩解美中關稅大戰。

根據雙方會後聯合聲明，美國將把對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%，雙方應於5月14日前落實。美中也將建立機制持續針對經貿關係對話。

●會談結果令人驚訝 短期內關稅仍有可能升高

對於美中會談結果，華府智庫史汀生中心（StimsonCenter）中國項目主任孫韻（Yun Sun）接受中央社記者視訊專訪表示，關稅降低的幅度令人驚訝，這主要是雙方各自受到國內壓力的驅使。

在美國方面，她表示，川普（Donald Trump）政府面臨許多國內政治、經濟壓力，中國的供應突然被切斷，在高額關稅下，從中國進口商品已變得不可行，「美國消費者要從哪裡獲得同樣產品呢？」

孫韻指出，中國政府也非常關切且急於降低部分關稅，因為美國是中國全球出口非常重要的一部分。她認為，美中都希望談判降低關稅。

哈德遜研究所（Hudson Institute）國際經濟專家華特斯（Riley Walters）同樣對美中談判進展之快感到驚訝。他受訪說，這確實是一項重大進展，「正面應該算是今天的關鍵字了」。

不過，他認為，目前來看，美中互降關稅的長期影響仍不明朗，短期內，還是有可能看到美國提高對中國進口商品的關稅。儘管目前看到關稅降低，市場反應正面，但未來關稅最終走向仍有許多不確定性。

華特斯認為，雖然調降後的稅率對中國進口商品來說仍偏高，但至少讓企業能在成本增加的情況下繼續做生意。他推測，川普政府希望藉此爭取時間，讓美國企業有時間尋找中國以外的供應商。

●美中貿易失衡問題仍未解 艱難戰役在後頭

孫韻表示，取消4月2日以來加徵的關稅相對來說是比較容易的事，但這並未解決美中貿易失衡的根本問題。美國總統川普上台時矢言要消除「不公平貿易」對美國造成的不公，這就表示美中貿易談判才正要開始，「真正艱難的戰役還在後頭，還沒開打」。

至於美中雙方接下來的貿易談判重點，她認為，芬太尼議題會排在清單最前面。美國今年稍早就因為強效類鴉片止痛劑芬太尼問題對中國加徵20%關稅。

孫韻說，其他重要議題還包括中國增加採購美國產品的談判、轉口貿易及匯率操縱，以及中國經濟結構改革的問題，尤其是政府補貼措施，這是中國產品充斥全球的原因之一。

她說：「要解決貿易失衡問題，還有一長串的議題需要被處理。」

華特斯指出，從這次美中貿易會談來看，美國的焦點不只是縮小貿易逆差，還有要求中國進行經濟改革，包括開放更多美國產品進入中國市場、促進中國國內消費等。

他直言，這些要求對中國來說非常困難，到了某個階段，就不僅是討論美中經濟結構差異，而是涉及政治問題。