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關稅戰暫歇美股飆升進牛市 運輸業恐掀搶櫃潮

中央社／ 紐約12日專電

美中今天同步宣布大幅降低關稅，美國科技、零售等類股均飆升，那斯達克自關稅宣布大跌後，今天再度進入牛市。海運、貨運等業者預期，未來幾週貨櫃量與價格都將大漲。

美中同步宣布對彼此課徵的145%與125%關稅14日起降低至10%，美國對中國涉及芬太尼（Fentanyl）產銷的20%關稅仍然維持。全球兩大經濟體互降關稅帶動美國科技、零售等類股反彈。

財經頻道CNBC指出，與中國市場有關的科技業股，總市值一日成長達8000億美元，其中亞馬遜（Amazon）大漲8.07%、特斯拉（Tesla）漲6.75%、蘋果（Apple）漲6.31%、台積電（TSMC）ADR漲5.93%、輝達（Nvidia）漲5.44%。

道瓊工業指數漲1160.72點、2.81%，收42410.10點。自美國總統川普（Donald Trump）4月初宣布對等關稅道瓊指數大跌後，至12日已回升12.66%。

標準普爾500指數升184.28點、3.26%，收5844.19點。早前進入熊市的標普，由最低點至今連日漲幅為17.29%。

受關稅戰影響最嚴重的科技類那斯達克指數大漲779.42點、4.35%，收18708.34點。那斯達克自4月8日的最低點至今漲幅達22.53%，進入新的牛市。

美中關稅緩和90天，雙方都釋出續談意願，川普指本週可能與中國國家主席習近平通話，雙方都有意緩解當前挫傷兩國經濟的關稅，全球市場出現正面動能。

華爾街日報（Wall Street Journal）綜合分析師看法歸納6點觀察：

一、美中談判結論出乎意料大迴轉。

二、停戰90天不代表貿易戰結束。

三、美國未贏，中國也未讓步。

四、關稅大減，中國輸美貨品仍將減少。

五、芬太尼問題成關鍵，中國願配合。

六、美國能否對外輸出貨品仍是問題。

全球海運與物流業直接受惠於美中關稅大減，CNBC報導，中國輸美貨品即使須繳交30%關稅，部分兩地業者可自行吸收成本。業者預期，海運、貨運、倉儲與鐵路業者未來4到6週將大幅提高貨運量，價格也將提高。

川普 物流 關稅

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