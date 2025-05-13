川普：北京同意取消非關稅壁壘 90天後未達協議會再調高關稅

美國總統川普表示，中國大陸已經同意取消對美國進口產品的非關稅壁壘。他還暗示，如果談判取得進展，中方未來可能還會有更多讓步。

川普周一在白宮表示，「中國將暫停並取消所有非貨幣性壁壘。他們已經同意這麼做」。

彭博資訊指出，川普的說法暗示，北京方面可能願意取消那些長期以來阻礙外資進入中國市場的規章制度、出口限制以及股權所有權規定。不過，須留意到川普過去在有關貿易談判進展上曾做出誇大的說法。

在上周末，美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾率團與中國代表團在瑞士進行經貿協商。雙方周一發出聯合聲明，同意互降關稅90天，以便為進一步談判爭取時間。美國對大陸輸美商品關稅稅率將從145%降至30%，大陸對美國輸陸商品關稅則從125%降至10%。

川普並沒有透露中方在閉門會談中同意取消哪些具體壁壘，但他承認接下來的談判只會更加複雜。

川普說：「需要點時間來把口頭承諾變成白紙黑字，你知道的，要成為書面不是件容易的事。」

川普在白宮對記者表示：「我將與習近平主席通話，也許在本周末。」他還說，「日內瓦的談判氣氛非常友好，雙方關係也很好。我們並不想傷害中國，中國此前已經受到了嚴重打擊」。

不過，川普仍釋放出一絲審慎訊號，表示如果未來90天內的談判未能達成協議，關稅可能會超過目前的30%，上調至「明顯更高」的水準。但他又補充說，美國不會將對中國商品疊加徵收的關稅恢復到先前高達145%的水準。

美中聯合聲明顯示，中國在5月14日前將暫停或取消4月2日起針對美國的非關稅反制措施。外界普遍認為，中方的所謂非關稅反制措施指的是將七類重稀土相關物項列入出口管制清單。解除這些限制是華盛頓的優先事項之一，目標是緩解美國多個產業所承受的供應鏈壓力。

在臨時協議中，美方將川普的對中國大陸「對等關稅」降到10%，同時維持先前針對芬太尼問題而對中國實施的20%關稅。美國表示，將保留4月初前對鋼鐵、鋁等特定中國產品徵收的關稅。

根據白宮說法，中國將「暫停或移除」4月2日以來對美國施加的非關稅反制措施。