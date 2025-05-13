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日相石破茂：絕不為汽車關稅犧牲農業

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
日本首相石破茂11日在富士電視台晨間節目重申，日本與美國的貿易談判以「全面取消關稅」為目標。 （路透）
日本首相石破茂11日在富士電視台晨間節目重申，日本與美國的貿易談判以「全面取消關稅」為目標。 （路透）

路透報導，日本首相石破茂十一日在富士電視台晨間節目重申，日本與美國貿易談判以「全面取消關稅」為目標，並透露「相關討論已逐漸整合」，且稱日本與美國總統川普之間的關係「出乎意料良好」。

美國與英國八日宣布達成貿易協議，美國降低對英國汽車的高額關稅，但仍保留百分之十基本關稅。石破在節目對此說，這是貿易協議「一種模式」，但強調「日本應以百分之○關稅為目標」。日本共同社報導，石破還說，不會因對等關稅七月九日暫緩期限將至，就在條件不利下妥協，必須努力確保日本利益。至於被美方批為「非關稅壁壘」的日本汽車安全標準，石破說，不會因為聽到美方批評就做損害日本國民安全的事。

另外，石破十二日在國會表態說，增加進口美國玉米可能是與華府貿易談判的選項之一，但提醒日本絕不會為了取得汽車關稅調降而犧牲其農業；日本可將美國玉米用於乙醇燃料而非食用。

日本主要貿易談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正十二日也在國會說，他對美國取消所有川普政府所課關稅的要求不會動搖。日本正尋求五月稍晚安排第三輪雙邊部長級貿易會談。

川普九日說，即使達成貿易協議，美國仍將維持百分之十基準關稅。日本輸美汽車被課百分之廿五關稅，其他日貨面臨百分之廿四對等關稅。

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