白宮：逾24國在談協議 最快本周宣布

美國白宮國家經濟會議主席哈塞特十一日表示，美中關係很有可能在雙方會談後重新開始，並認為中國大陸非常願意配合；哈塞特也預告，美國至少有廿四個協議在談，稱最快本周就會宣布其他協議。

哈塞特十一日接受福斯新聞訪問，他指出，美中關係很可能在會談後重新開始，中國大陸看起來非常願意配合，讓情勢重新正常化。

哈塞特指出，美國總統川普已說明，美國與大陸的互動形同從零開始，而中方也表現出他們非常希望與美國重建互惠的關係。

哈塞特表示，美國與英國宣布貿易協議，可被視為與其他國家談判的藍圖，並稱商務部長盧特尼克向他報告的廿四個與其他國家的協議內容，都與美英貿易協議雷同，但因為各國關心、在意的議題不大一樣，內容也稍有不同。

哈塞特以美英貿易協議為例，指英國重視出口汽車到美國，美國最後用汽車配額換取英國首次開放進口牛肉市場。

哈塞特說，重點是所有國家都想與美國簽署貿易協議，大家將在接下來數周看到更多協議公布；哈塞特也說，最快本周就會宣布新的協議。

哈塞特表示，他原本覺得美英貿易協議已經很好了，但川普說他可以讓這項協議變得更好，於是打了通電話給英國首相施凱爾，成功讓英國加碼採購價值十億美元（約台幣卅億元）的美國產品。

哈塞特也說，協議還是要由川普做最後決定，認為川普有可能為每一個協議打最後那通電話來敲定內容。