聽新聞
0:00 / 0:00

白宮：逾24國在談協議 最快本周宣布

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國白宮國家經濟會議主席哈塞特預告，美國至少有24個協議在談。 （美聯社）
美國白宮國家經濟會議主席哈塞特預告，美國至少有24個協議在談。 （美聯社）

美國白宮國家經濟會議主席哈塞特十一日表示，美中關係很有可能在雙方會談後重新開始，並認為中國大陸非常願意配合；哈塞特也預告，美國至少有廿四個協議在談，稱最快本周就會宣布其他協議。

哈塞特十一日接受福斯新聞訪問，他指出，美中關係很可能在會談後重新開始，中國大陸看起來非常願意配合，讓情勢重新正常化。

哈塞特指出，美國總統川普已說明，美國與大陸的互動形同從零開始，而中方也表現出他們非常希望與美國重建互惠的關係。

哈塞特表示，美國與英國宣布貿易協議，可被視為與其他國家談判的藍圖，並稱商務部長盧特尼克向他報告的廿四個與其他國家的協議內容，都與美英貿易協議雷同，但因為各國關心、在意的議題不大一樣，內容也稍有不同。

哈塞特以美英貿易協議為例，指英國重視出口汽車到美國，美國最後用汽車配額換取英國首次開放進口牛肉市場。

哈塞特說，重點是所有國家都想與美國簽署貿易協議，大家將在接下來數周看到更多協議公布；哈塞特也說，最快本周就會宣布新的協議。

哈塞特表示，他原本覺得美英貿易協議已經很好了，但川普說他可以讓這項協議變得更好，於是打了通電話給英國首相施凱爾，成功讓英國加碼採購價值十億美元（約台幣卅億元）的美國產品。

哈塞特也說，協議還是要由川普做最後決定，認為川普有可能為每一個協議打最後那通電話來敲定內容。

川普 白宮 美中關係 關稅

延伸閱讀

川普砍藥價效應…原廠藥喊漲 可能退出健保

川普退縮？北京未讓步 就讓關稅大降

川普訪中東3國拉投資 跳過以色列

川普促烏接受普亭談判提議

相關新聞

美中關稅大戰休戰90天 同意互降關稅

美國和中國大陸十二日發表聯合聲明，宣布大幅調降對彼此商品課徵的關稅；美國對大陸輸美商品關稅稅率從百分之一四五降至百分之卅...

白宮：逾24國在談協議 最快本周宣布

美國白宮國家經濟會議主席哈塞特十一日表示，美中關係很有可能在雙方會談後重新開始，並認為中國大陸非常願意配合；哈塞特也預告...

川普退縮？北京未讓步 就讓關稅大降

美中互降關稅，紐約時報報導，美國財長貝森特和貿易代表葛里爾說明協議時，為避免觸怒大陸小心翼翼，反將貿易戰大部分歸咎於前總...

日相石破茂：絕不為汽車關稅犧牲農業

路透報導，日本首相石破茂十一日在富士電視台晨間節目重申，日本與美國的貿易談判以「全面取消關稅」為目標，並透露「相關討論已逐漸整合」，且稱日本與美國總統川普之間的關係「出乎意料良好」。

美中大降關稅 陸媒：像停火協議 非和平條約

美中大降關稅、雙邊關係緩和，但陸媒「華爾街情報圈」分析直言，美中聯合聲明更像「停火協議」而非「和平條約」；美國ＣＮＮ也報...

美財長抓糖喻芬太尼嚴重性 肯定中方有所回應

華爾街日報報導，美國財政部長貝森特說，美中已針對一項維持談判進展的框架達成協議。知情人士表示，貝森特與中方官員談到芬太尼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。