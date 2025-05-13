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美中初步協議… 台灣鬆口氣 台廠壓力銳減

聯合報／ 記者陳素玲／綜合報導

美中達成關稅協議，台灣學者認為美國想避免通膨、中國大陸希望救失業，彼此各有需求、談判意願很高。此結果對全球經濟是好事，台灣也可鬆口氣，因為大陸市場好轉對台灣出口有幫助，且大陸是美國最大貿易順差國還談到百分之卅，台灣肯定更低。

中央大學經濟系教授吳大任指出，促成此次談判結果是美中都有談判意願，因為僵持下去都要付出很大代價。吳說，談判結果有一定合理性，因大陸去年對美貿易順差接近三千億美元，因此美對陸稅率高一點、陸對美低一點，何況百分之卅不見得是大陸廠商付，美國消費者、經銷商、代理商也要承擔。

亞太商工總會執行長邱達生也說，美中談出結果除了美國可和緩通膨壓力，中國大陸也有好處，因為大陸拉抬內需還要一段時間，必須維持生產必要進口品，以免出口引擎馬上停掉；美中談判好，至少中國大陸企業馬上會有訂單。

邱達生認為美對中課百分之卅關稅還是不低，且高於川普第一任對中的百分之廿五關稅，結果會壓縮大陸企業毛利率，因為美國廠商不會吸收百分之卅成本，大陸賣到美國商品向來是低價促銷，如何反映成本？最終可能中國有了訂單，工人也回來上班，但薪資變少，「毛利率降低了，但至少可救就業」。

兩人均認為美中談判成功對台灣是好事。吳大任說，大陸仍是台灣重要出口地區，如果大陸無法出口到美國，對台灣需求也會下降，台灣很多上市櫃廠商與大陸有重要供應鏈關係，美中恢復貿易將讓台灣間接波及部分下降。邱達生也說，中國對美國是順差最大國，如果可以談到百分之卅，其他國家不是會更好？台灣最後稅率肯定更低。

對產業的影響，大陸為全球電子代工業生產重鎮，大陸產能占比最大的鴻海優先受惠，仁寶大陸產能比重高達七成也可望突圍，廣達、英業達、緯創、和碩均鬆了一口氣。

業界人士指出，先前美國對大陸課徵高關稅，重擊原先利潤就不高的代工業，隨著休兵九十天，蘋果鏈與筆電鏈壓力銳減。

供應鏈 失業 川普 薪資 通膨 關稅

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