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美財長抓糖喻芬太尼嚴重性 肯定中方有所回應
華爾街日報報導，美國財政部長貝森特說，美中已針對一項維持談判進展的框架達成協議。知情人士表示，貝森特與中方官員談到芬太尼的嚴重性，並肯定中方對芬太尼問題有所回應。
一名知情人士說，貝森特在十日的私下會面時，從桌上盤子抓起一小撮糖對大陸官員說，如果他抓的是芬太尼，這麼一點量就足以致人於死。貝森特又抓起更多糖，稱這個量足以殺死全日內瓦人。接著他抓起更多表示這樣足以殺死全瑞士的人。
貝森特向一小群記者簡報時表示，雖然芬太尼不是貿易談判主要焦點，但中方代表團成員包含了能和美國官員討論相關細節的公安部長王小洪。貝森特說，這類官員通常不是貿易團隊的一員，「展現他們積極應對我們的疑慮」。
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