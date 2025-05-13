川普退縮？北京未讓步 就讓關稅大降

美中互降關稅，紐約時報報導，美國財長貝森特和貿易代表葛里爾說明協議時，為避免觸怒大陸小心翼翼，反將貿易戰大部分歸咎於前總統拜登政府忽視貿易不平衡；貝森特提出兩國可幫助彼此平衡經濟，聲稱美國可重振製造業、大陸可縮減製造部門產能過剩等問題。

歐洲外交關係協會亞洲專案主任奧特爾表示，儘管美中稱這次調降關稅為共同協議，但北京方面會將此解讀為川普政府在關稅問題退縮。香港保銀資產管理有限公司首席經濟學家張智威說，這次美中協議對兩國都是很好起始點；從大陸觀點來看美中瑞士會談是項成功，北京對美國高關稅威脅採取強硬立場，最後並未讓步就讓關稅大降。

大陸也謹慎地將這一次談判界定為避免進一步升級的必要做法，而非對川普關稅的妥協；大陸商務部說，這次美中協議符合兩國利益及全球共同利益，希望美國「與中方繼續相向而行」。

大陸起初對川普的懲罰關稅強硬以對。近幾周中方公然和美國唱反調，白宮曾經多次表示正和大陸官員對話，北京方面卻否認。大陸外交部發言人毛寧四月還在社群媒體轉發已故領導人毛澤東在韓戰時演說「要打多久就打多久，一直打到完全勝利」的影片。

華盛頓郵報引述分析家報導，十二日的宣布為美中設立新基調，也替更多會談及美國總統川普、大陸國家主席習近平的可能會晤鋪路，屆時可能達成貿易協議並結束關稅戰。上海復旦大學美國研究中心副主任宋國友說，自從川普回任並對陸發動貿易戰，十二日的發展是重要轉折點。

川普自從一月就職前曾與習近平通話，之後就不曾與習會晤或對話。川普先前說，習要邁出第一步。對哪一方發起日內瓦會談，兩國各說各話。宋國友說，「如今談判後，確實有了一絲新希望」。