美中大降關稅 陸媒：像停火協議 非和平條約

美中大降關稅、雙邊關係緩和，但陸媒「華爾街情報圈」分析直言，美中聯合聲明更像「停火協議」而非「和平條約」；美國ＣＮＮ也報導，美中大幅調降彼此關稅九十天進行貿易談判，分析師雖表示歡迎，但也提醒不要對美中貿易爭端過度樂觀。

「華爾街情報圈」刊文指，這次會談解決的是較容易的部分，接下來將進入困難部分，「只能說是個好兆頭，不能說是個好消息」。此次會談短期內是利好，但整體形勢並未根本改善，二次加徵風險依舊存在，要對接下來結構性分歧的博弈有充分準備。

ＣＮＮ報導，經濟研究及諮詢機構凱投宏觀首席亞洲經濟學家威廉斯說，這是重大局勢緩和，但是美國對中國大陸課徵百分之卅關稅仍比美國對其他大多數經濟體課徵的稅率高，且美國「似乎仍試圖」要求其他國家限制與大陸的貿易，「九十天休戰並不保證會帶來持續停火」。

投資平台盛寶策略分析師威爾森表示，儘管美國財政部長貝森特說美國不希望與大陸經濟「脫鉤」，但「美國完全正在努力脫鉤」，這種分離可能會以美中貿易大幅下滑的方式出現。

英國廣播公司ＢＢＣ則質疑，九十天是否足夠處理長期以來的挑戰？尤其川普首任總統任期四年大部分時間美中都在談判，但只取得有限成功。

新華社昨晚發布時評文章指，此次會談的舉行是中美經貿關係的「積極動向」，然而中美間結構性矛盾和深層次分歧依然存在，解決這些問題不可能一蹴而就，對於此次會談乃至未來一段時間中美經貿關係走向應抱有理性預期。文章強調，能坐下來談是避免衝突升級必要姿態，但指望通過一、兩次會談就徹底消除所有分歧顯然不切實際，「我們既樂見對話的重啟，也對中美消弭分歧的長期性、複雜性和艱巨性有充分的思想準備。」

大陸央視旗下「玉淵譚天」引述分析，能在這麼短時間取得實質性進展有兩方面因素，一是中方為維護自己利益進行堅決反制，導致雙方在很短時間就把關稅拉到了「禁止性關稅」水平，雙方受到的影響立竿見影。二是雙方經過上一輪貿易摩擦後都更有經驗，對彼此訴求也很了解。此次溝通主要目的是先把中美貿易恢復起來，雙方再就更多問題進行探討。