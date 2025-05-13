美中關稅大戰休戰90天 同意互降關稅

美國和中國大陸十二日發表聯合聲明，宣布大幅調降對彼此商品課徵的關稅；美國對大陸輸美商品關稅稅率從百分之一四五降至百分之卅，大陸對美國輸陸商品關稅則從百分之一二五降至百分之十，十四日生效，為期九十天。

將建立經貿對話機制

聲明說，雙方調降關稅後，兩國將建立對話機制討論經貿關係；陸方將由國務院副總理何立峰代表，美國代表則是財政部長貝森特和貿易代表葛里爾。三人剛結束十至十一日在瑞士日內瓦舉行的經貿會談。

何立峰形容，會談富有成效，邁出透過平等對話、協商解決分歧重要一步。

聯合聲明指出，美中對話在雙邊同意之下，可能在大陸、美國或第三地舉行；雙方也可針對相關經貿議題舉行工作層級的諮詢會議。雙方都認清雙邊經貿關係對兩國和全世界的重要性，也承認持續、長久和互惠的經貿關係的重要性。

貝森特十二日在日內瓦召開記者會重申，美國不想和大陸在經濟上脫鉤，而是尋求貿易更平衡，「雙方代表團的共識是，雙方都不想脫鉤，而這些高關稅相當於貿易禁運，雙方都不想這樣」。

葛里爾表示，這是非常有建設性的兩天，認為雙方達成共識的速度之快，反映美中分歧並沒有想像中的大。葛里爾說，他有信心與中國大陸達成的協議將協助美國解決貿易逆差的國家危機。

根據協議，雙方各將關稅稅率調降一一五個百分點。美國同意在九十天期間將川普四月二日宣布的對陸百分之卅四關稅降至百分之十，並取消當天後祭出的所有對陸報復關稅；四月二日前的關稅不變，包括川普回任後為懲罰大陸讓芬太尼流入美國的百分之廿關稅以及川普第一任期關稅。

大陸做出相應降溫措施，將四月二日以來對美課徵關稅僅保留百分之十，也承諾撤銷該日以來對美國的非關稅反制。

仍保留關稅的談判空間

雖然美中貿易談判達成初步共識，但雙方在關稅戰上仍保留談判空間。像是大陸電動車、鋼、鋁等產品仍面臨幾年來遭課徵的個別關稅，美方也未恢復對大陸低價包裹關稅減免的小額豁免待遇。

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨晚表示「中國稀土出口管制還在繼續」。就這次會談，「玉淵譚天」稱，這說明中方的堅決反制和鬥爭態度起到非常好的效果，美國才會在會談後將關稅降低至基準關稅水準。

川普可能與習近平通話

美國總統川普十二日在白宮說，他「可能在本周末」與中國大陸國家主席習近平通話。

川普表示，他向中國徵收百分之廿關稅，因為中國向美國出口芬太尼，「他們已同意阻止這種行為。他們將獲得回報，無需支付數千億美元關稅」。川普形容美中關係「非常好」，他表示「我們不想傷害中國」。川普說，他的政府透過最新協議實現與中國「全面重啟」，中國同意向美國企業開放。