美中關稅戰停火 大陸商務部：徹底糾正單邊加稅

美中昨（12）日發布聯合聲明，雙方將撤銷4月以來加徵的大部分關稅。大陸商務部隨後表示，雙方將定期或不定期輪流在中國、美國或在商定的第三國展開磋商，希望美方以這次會談為基礎，與中方相向而行，徹底糾正單邊加稅的錯誤做法。

大陸商務部指出，自4月以來，美國政府在之前單邊加徵關稅的基礎上，又對中國加徵所謂「對等關稅」，中方進行堅決正當反制。隨後美方輪番升級關稅措施，將對陸「對等關稅」稅率從第一輪的34%先後提升至84%及125%。美高額關稅嚴重損害雙邊正常經貿往來，嚴重破壞國際經貿秩序。

商務部表示，本次會談達成聯合聲明，是雙方透過平等對話協商解決分歧邁出的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下基礎、創造條件。雙方在聯合聲明中達成多項積極共識，認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性，及可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性，本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。

雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，並就經貿領域各自關切保持密切溝通，進行進一步磋商，將定期或不定期輪流在中國、美國展開磋商，或在商定的第三國開展磋商。根據需要，雙方可就相關經貿議題進行工作層面諮詢。