紐時：美方代表說明協議時 小心翼翼

美國和中國大陸12日宣布互降關稅，紐約時報指出，美國財長貝森特和貿易代表葛里爾說明協議時，為避免觸怒大陸小心翼翼，反而將貿易戰大部分歸咎於前總統拜登政府忽視貿易不平衡。

貝森特並提出兩國可幫助彼此平衡經濟的可能性，聲稱美國可重振製造業，大陸則可縮減其製造部門的產能過剩。

紐時同日報導，香港保銀資產管理有限公司首席經濟學家張智威說，這次美中協議對兩國都是很好起始點，北京採取強硬立場奏效，成功逼使美國降關稅。

大陸起初對川普的懲罰關稅強硬以對。近幾周中方公然和美國唱反調，白宮曾多次說正和大陸官員對話，北京卻否認。大陸外交部發言人毛寧4月還在社群媒體轉發已故領導人毛澤東在韓戰時的演說影片；毛澤東當時說「要打多久就打多久，一直打到完全勝利」。

對上周末日內瓦談判，大陸也謹慎地將其參與界定為避免進一步升級的必要做法，而非對川普關稅的妥協。

華盛頓郵報也引述分析家報導，12日的宣布為美中設立新基調，也替更多會談及美國總統川普、大陸國家主席習近平的可能會晤鋪路，屆時可能達成貿易協議並結束關稅戰。