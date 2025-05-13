美中關稅戰停火大幅調降稅率 川普：本周與習近平通話

美國和中國大陸12日發表聯合聲明，宣布大幅調降對彼此商品課徵的關稅；美國對大陸輸美商品關稅稅率將從145%降至30%，大陸對美國輸陸商品關稅則從125%降至10%，14日生效，為期90天。

美國總統川普12日在宣布大砍藥價的記者會上表示，他可能會在本周結束前，與中國國家主席習近平通話。

他說，美國的關稅措施，已使中國大陸的許多工廠關閉，當地的經濟也快撐不下去，因此大陸方面非常樂見最新的貿易談判有所進展。

美中關稅談判，兩國官員11、12日在瑞士日內瓦為期兩天會談結束，雙方取得重大共識，發表聯合聲明。

圖／經濟日報提供

根據12日宣布的協議，雙方各將關稅稅率調降115個百分點。美國同意在90天期間將川普總統4月2日「解放日」宣布的對陸34%關稅降至10%，並取消當天之後祭出的所有對陸報復關稅。4月2日前的關稅不變，包括川普回任後為懲罰大陸讓芬太尼流入美國的20%關稅以及川普第一任期關稅。

大陸做出相應降溫措施，將4月2日以來對美國課徵的關稅僅保留10%；此外也承諾撤銷該日以來對美國的非關稅反制措施。

雙方聲明指出，雙方調降關稅後，兩國將建立對話機制討論經貿關係；中方將由國務院副總理何立峰代表，美國代表則是財政部長貝森特和貿易代表葛里爾。這三人剛結束10至11日在瑞士日內瓦舉行的經貿會談。

該聲明並說，美中對話在雙邊同意之下，可能在大陸、美國或第三地舉行；雙方也可針對相關經貿議題舉行工作層面的諮詢會議。雙方都認清到雙邊經貿關係對兩國和全世界的重要性，也承認持續、長久和互惠的經貿關係的重要性。

貝森特在日內瓦召開記者會重申，美國不想和大陸在經濟上脫鉤，而是尋求讓貿易更平衡，「雙方代表團的共識是，雙方都不想脫鉤，而這些高關稅相當於貿易禁運，雙方都不想這樣」。

葛里爾也表示，這是非常有建設性的兩天，也認為雙方達成共識的速度之快，反映出美中分歧並沒有想像中的大；他有信心與中國大陸達成的協議將協助美國解決貿易逆差的國家危機。

中方同日也在日內瓦召開記者會，何立峰表示，經過中美雙方的共同努力，會談富有成效，邁出了通過平等對話協商解決分歧的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎。

針對大陸曾以限制對美重稀土金屬等出口，制裁對台軍售美企等反制，聲明指，中方採取必要措施，暫停或取消自4月2日起針對美國的「非關稅反制措施」。不過，大陸央視旗下新媒體「 玉淵譚天」昨晚指出「中國稀土出口管制還在繼續」。並稱中方近日開展打擊戰略礦產走私出口專案行動，而此前實施出口管制的稀土就包含其中。（編譯葉亭均、高詣軒、記者陳熙文、陳政錄）