美國商務部長盧特尼克：10%關稅是基本門檻

政治新聞網站Axios報導，美國商務部長盧特尼克11日稍早接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，10%全面關稅將會是基本門檻，不過有些商品可能透過談判取得豁免。

盧特尼克在CNN節目「美國國情」上表示，「我們預計10%全面關稅在可預見的未來內會持續」，他接著補充：「我們不會將關稅下調到10%以下，這並非我們的方向。」

不過，盧特尼克指出：「我們會視不同國家處理特定議題，例如鋼鐵、鋁材及航空零組件等，可能在沒有關稅的情況下進口。」

盧特尼克也說，美國在日內瓦與中國舉行的雙邊會談，目的在「緩解」兩個超級大國之間的緊張局勢，他預計未來數月將達成多項貿易協議，但並未點名具體國家。

盧特尼克接受福斯「周日新聞」（Fox News Sunday）訪問時表示，美國財長「已明確表示，他的目標之一是緩和貿易關係。你知道，145%和125%的關稅實際上已是雙方不再進行貿易的程度了」；「所以他此行的目的是想看看我們能否重啟對話。」

盧特尼克是在回答有關川普政府對此次會談有何期望的問題。他指的是中國大陸徵收的125%報復性關稅和美國徵收的145%關稅，這是川普利用貿易政策刺激美國製造業發展的舉措之一。