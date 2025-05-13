日本：汽車以零關稅為目標 不接受與美達成排除汽車協議的初步協定

經濟日報／ 編譯易起宇盧思綸／綜合外電
日本首相石破茂表示，不會接受與美國達成任何一項排除汽車協議的初步貿易協定。（路透）
日本首相石破茂表示，不會接受與美國達成任何一項排除汽車協議的初步貿易協定。（路透）

日本首相石破茂12日表示，日本不會接受與美國達成任何一項排除汽車協議的初步貿易協定，清楚表達他對美日貿易談判的立場。

彭博資訊報導，石破茂12日在被國會議員問到，華府是否有可能敦促日本達成一項不涉及美國針對進口汽車課徵關稅的臨時協議時，做出上述發言。石破茂也重申，日本不會透過犧牲其農業市場來保護汽車業。

而在同一場國會會議裡，日本最高貿易談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正則表示，日本將會繼續尋求撤銷所有美國實施的關稅措施。這也呼應了石破茂11日在電視節目上的發言。

圖／經濟日報提供
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石破茂11日在富士電視台晨間節目重申，日本與美國的貿易談判將以「全面取消關稅」為目標，並也透露「相關討論已逐漸整合」，且稱日本與美國總統川普之間的關係「出乎意料良好」。

石破茂在節目上提到，美國與英國8日達成貿易協議，雖然美國降低對英國汽車的高額關稅，但仍保留10%基本關稅。對此，石破茂認為「這是一種貿易協議的模式」，但他強調「日本應該以零關稅為目標」。

石破茂指出，高額汽車進口稅將導致美國消費者買車變貴，「為了美國經濟著想，這些關稅是否也該降低」？川普9日表示，即使達成貿易協議，美國仍將維持10%的基本關稅，不過若對方國家提出具吸引力的條件，部分商品可能豁免。目前，日本出口美國汽車被課25%關稅，其他日貨則被課24%對等關稅。

美日兩國的貿易談判預料將在本月稍晚加速，赤澤曾表示，他希望在6月達成某種形式的協議。日本當地媒體上周末也報導，美日協議有可能會在7月初日本宣布舉行大選的前後達成。

日本國營電視台NHK報導，日本目前已提出擴大汽車相關對美投資、以及加強造船業合作等條件，做為與美貿易談判的籌碼。

美國貿易代表葛里爾15、16日預計參加在濟州島舉行的亞太經合會（APEC）貿易部長會議，各國官員可能會爭相找機會與他商談。

川普 關稅

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