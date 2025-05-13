美國對等關稅 美英方案將成貿易協議「藍圖」

美國對等關稅緩衝期將於7月初到期，各國急忙卡位談判。白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特形容，美英貿易協議將為「藍圖」，並稱美方當前推動的24項協議都有點類似美英間的安排。他也預告，本周將宣布其他協議。

哈塞特11日接受福斯新聞（Fox News）採訪時指出，商務部長盧特尼克與貿易代表葛里爾正在推動的約24項協議，「這些協議看起來都有點像英國那一案」。他指出，但每項協議都是量身打造，各有不同，因為每個國家「對我們做錯的事情不一樣」、在意的點也不同。他說，每個國家都想儘快談成協議，有很多協議已經非常接近最後階段。美方在接下來幾周，甚至從這周起就將宣布更多協議。不過，最終仍要由美國總統川普決定「他是否喜歡這筆協議」。

哈塞特透露，他原本覺得美英協議已經非常出色，但川普說他可以讓這筆協議變得更好，打了通電話給英國首相施凱爾，成功讓英國加碼採購價值10億美元（約新台幣301億元）的美國產品。「所以，我的猜測是，每一項協議最後一通電話都會是總統打的。」

川普8日宣布達成第一個貿易協議，對象是英國。

台灣方面，行政院經貿辦3日宣布，我方談判團隊在行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮率領下，於美東時間5月1日結束在華府舉行的經貿議題首輪實體磋商，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、台美各項經貿合作等議題廣泛討論、交換意見。