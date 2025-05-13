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川普大筆一揮壓低美藥價 規定不得高於全球最低價國家水準

經濟日報／ 編譯葉亭均陳律安／綜合外電
美國總統川普在12日簽署行政命令，壓低美國處方箋藥物的價格，規定美國民眾支付的藥價不得高於全球最低價國家的水準。藥物示意圖。圖/AI生成
美國總統川普在12日簽署行政命令，壓低美國處方箋藥物的價格，規定美國民眾支付的藥價不得高於全球最低價國家的水準。藥物示意圖。圖/AI生成

美國總統川普在12日簽署行政命令，壓低美國處方箋藥物的價格，規定美國民眾支付的藥價不得高於全球最低價國家的水準。

在正式簽署命令前，川普先行在自己的社群平台Truth Social上說，美國的藥價可能降價59%，他在記者會上又說，某些藥品最多有望降價90%。

同時表示，「為了公平起見，全世界的藥價可能會上漲，這會是多年來首度讓美國獲得公平對待」。

川普大砍美國藥價 圖／經濟日報提供
川普大砍美國藥價 圖／經濟日報提供

川普表示，他將著手推動所謂的「最惠國政策」，即「美國支付的價格將與全球任何一個支付最低價格的國家相同」，美國的醫療照護成本將以「先前從未想像過的幅度」降低。

消息出爐後，在美國有銷售產品的製藥業者股價在12日大跌，包括澳洲生技公司CSL一度重挫3%，彭博資料顯示，該公司97%的年營收來自美國；日本武田藥品股價重挫5%、安斯泰來製藥（Astellas）和衛采製藥（Eisai）分別下跌2.4%和2%，這三家公司的北美營收在整體營收占比分別達52%、45%與34%；南韓生物製藥公司賽特瑞恩、SK Biopharmaceuticals、柳韓洋行和三星製藥股價都下跌。

美國民眾支付的藥物價格是全世界最高的，帶動了創新並促進製藥業的發展。根據公共政策智庫蘭德公司（Rand Corporation）的資料，美國處方藥的平均價格為其他已開發國家的兩到三倍，甚至是某些國家的十倍。

藥廠已表示，改革這樣的體系將大幅削減其營收，並扼殺具有潛力延長和改善人類壽命的突破性療法的相關開發。此外，藥廠也準備迎戰川普的處方藥關稅政策。川普在推文中提到了製藥業的觀點，但他說，這代表「美國當了冤大頭」，在沒有理由的情況下就承擔了這些成本。

然而，這項政策有望壓低處方藥價格，可能有助於病患，這也是許多美國人最關心的議題之一。根據2022年凱澤家族基金會（KFF）的一項民調，超過四分之三的美國成年人表示，藥價高到令人無法負荷。

在川普第一任期內，製藥業也曾反對類似計畫。川普當時試圖在任期最後幾個月推動處方藥砍價政策，但遭製藥業提告後，被聯邦法官下令停止推行。拜登政府上任後隨即撤銷這項政策。

川普 關稅

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