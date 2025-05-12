漲也大陸、跌也大陸！特斯拉股價衝高 市值一度重回1兆美元

美國與中國大陸的貿易緊張情勢降溫，電動車商特斯拉（Tesla）股價12日衝高，開盤時市值一度重回1兆美元大關，為2月底以來首見。

特斯拉12日開盤時股價為321.93美元，該公司在外流通股數為32.1億股，股價突破312美元時，市值會達約1兆美元。

美國總統上周末在自家社群平台Truth Social發文說：「（10日）與中國在瑞士舉行了非常好的會議。討論了許多事情，也達成許多共識」，「我們希望看到中國對美國企業開放，對中國和美國都有好處」。未來90天，美國對中國大陸商品課徵的基本關稅稅率，將從34%下降至10%。此前雙方稅率上升之際，特斯拉股價在4月中的幾天內跌逾10%。

中國大陸是特斯拉的最重要市場，該公司最有生產力的車廠在中國，中國並占去年總營收22%。由於汽車零件往往在本地取得，關稅不會推升特斯拉成本，衝擊較大的是民眾觀感。Cantor Fitzgerald分析師謝波（Andres Sheppard）表示，如今中國大陸消費者會選擇購買比亞迪，而非特斯拉。

根據華爾街追蹤的工業數據，特斯拉第1季在中國大陸的營收年減約2%；花旗（Citi）分析師鍾傑夫（Jeff Chung，音譯）追蹤的數據也顯示，該公司第2季前5周的營收年減約15%。隨著貿易緊張緩解，投資人樂觀看待特斯拉計劃6月在德州奧斯汀市（Austin）推出的自駕計程車服務Robotaxis。