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美中暫緩報復性關稅 川普提本周可能與習近平通話…親曝「最大目標」

美中達成關稅協議30% 學者從這點判斷「台灣肯定更低」

川普稱周末可能和習近平對話、不想傷害中國

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普12日在白宮記者會發言。法新社
美國總統川普12日在白宮記者會發言。法新社

美國總統川普12日在白宮說，他「可能在本周末」與中國國家主席習近平對話。

英國廣播公司（BBC）報導，川普將美中關係形容為「非常好」，表示「我們不想傷害中國」，還說中國先前正受到非常嚴重傷害，「他們此前正在關閉工廠、歷經很多動盪，而他們很高興能和我們一起做點什麼」。

川普並說，經過數周不斷升級的貿易戰，其政府透過最新的協議實現與中國關係「全面重啟」，還稱該協議最好的部分就是中國同意向美國企業開放。川普還說，中國將「暫停和取消所有非貨幣壁壘」，但表示該協議仍待簽署。

川普也說，他會因中國向美國「輸送芬太尼」對中國課20%關稅，且中方「已同意阻止這種行為」，也將獲得回報，即無需支付巨額關稅。

另據美聯社報導，川普12日也說，這次降低的關稅稅率不包括汽車、鋼鋁關稅，以及可能即將實施的藥品進口稅。

川普 美中關係 美國 習近平 關稅

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