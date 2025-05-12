美中互降關稅意味休戰？陸學者：川普可能打「台灣牌」

中美經過日內瓦經貿高層會談後互相大幅調降關稅，兩國出現為期90天的休戰期。復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯12日在上海接受本報採訪表示，經過中美這一個多月的交手，美方了解到關稅牌的作用有限，不能高估關稅牌的效果，也不能低估關稅對自身的傷害，關稅戰「可以告一段落」，但他認為川普接下來可能會打出經貿以外的牌，「台灣牌」就是其中一個選項。

根據中美發布的「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」，美國對大陸關稅從原本的145%下調至30％，其中包含因芬太尼問題的20%沒有更動；大陸對美關稅從125%降至10％。

就此次中美經貿會談，吳心伯12日向本報指出有三點值得關注：一是雙方大幅度降低加徵的關稅，雙邊貿易基本回到比較正常的狀態；二是中方也要採取措施解決美方關切，主要包括稀土出口管制；三是雙方接下來要成立工作機制來討論雙邊經貿關係中的其他問題，包括剩餘關稅的取消。

吳心伯表示，在此次會談之前，他原希望美方將4月2日以後宣布的關稅全部取消，現在還留了10%，但應該「算是不錯的結果」。他也對美方大幅調降關稅表示「不意外」，稱美方有點撐不住後主動找中方談，也就說明美方做好要大幅調整關稅措施的準備。

美國以芬太尼為由對大陸加徵的20%關稅未更動。吳心伯表示，芬太尼需要另一個工作機制來解決，去年中美之間成立了一個解決芬太尼問題的聯合工作組，由大陸公安部、美國國土安全部分別牽頭，且工作很有成效，但在川普上任後停擺。他認為，接下來這個工作機制會再啟動，「川普基於向國內承諾要解決芬太尼問題，他比我們（大陸）更著急」，中方也會在這個過程中推動美方解決跟芬太尼相關的關稅。

吳心伯認為，經過中美這一個多月的交手，美方應該意識到兩點，一是「不打不相識」，美方本來以為一打關稅牌就能把中國打趴；二是「關稅戰沒有贏家」，對大陸施加關稅也傷害了自己。基於此，美國接下來應該不會再像四月把關稅牌打這麼高，關稅戰可以告一段落。

「我現在倒是關注接下來川普可能會打其他的牌，」吳心伯研判，川普今後可能考慮對大陸打技術戰，進行投資限制，或是打金融牌、打台灣牌、打香港牌，或者對疫情溯源等。就「台灣牌」，吳心伯表示，川普最關心的就是要台灣買美國武器、要賺錢，可能會對台軍售。