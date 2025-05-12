快訊

美中暫緩報復性關稅 川普提本周可能與習近平通話…親曝「最大目標」

美中達成關稅協議30% 學者從這點判斷「台灣肯定更低」

美中暫緩報復性關稅 川普提本周可能與習近平通話…親曝「最大目標」

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普12日表示，他可能本周與中國大陸主席習近平通話，他最大的目標是打開中國大陸的市場。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）10日、11日連續兩天和中國大陸國務院副總理何立峰等中方代表在瑞士日內瓦展開美中經貿高層會談，兩國最後達成協議，暫緩報復性關稅90天，期間維持10%的關稅，預計14日生效上路。

川普12日舉行記者會宣布將大砍藥價；川普表示，美國此次完全重置與中國大陸的關係，但他也指出，暫緩的關稅不包括進口汽車、鋼鐵、鋁等既有關稅；川普也說，未來預計開徵的藥品關稅也不會包含在暫緩的關稅項目內。

川普表示，雙方在日內瓦的會談非常友好，兩邊關係很好，美國不希望傷害中國大陸，並認為中國大陸也非常樂意與美國互動；川普指出，他可能在本周結束前與習近平通話。

川普也表示，他最大的目標是打開中國大陸的市場。

川普 美中 美國 習近平 貝森特 關稅

延伸閱讀

美財長肯定中方回應芬太尼問題 稱談判進度即時回報川普

稱「大陸經濟快撐不下去」 川普：本周結束前可能與習近平通話

怕你等太久 川普發文提早宣布答案：藥價將降59%

下個被美拋棄盟友？川普明出訪中東跳過以色列 以當局陷恐慌

相關新聞

漲也大陸、跌也大陸！特斯拉股價衝高 市值一度重回1兆美元

美國與中國大陸的貿易緊張情勢降溫，電動車商特斯拉（Tesla）股價12日衝高，開盤時市值一度重回1兆美元大關，為2月底以...

川普稱周末可能和習近平對話、不想傷害中國

美國總統川普12日在白宮說，他「可能在本周末」與中國國家主席習近平對話。

中美展開經貿談判 陸學者：大陸不會比照美英模式

中美經貿高層會談舉行後，雙方發表聯合聲明，撤回四月以來對對方加徵的報復性關稅，並對其中百分之二十四關稅有九十天的暫緩期，...

美中互降關稅意味休戰？陸學者：川普可能打「台灣牌」

中美經過日內瓦經貿高層會談後互相大幅調降關稅，兩國出現為期90天的休戰期。復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳...

美中暫緩報復性關稅 川普提本周可能與習近平通話…親曝「最大目標」

美國總統川普12日表示，他可能本周與中國大陸主席習近平通話，他最大的目標是打開中國大陸的市場。

美財長肯定中方回應芬太尼問題 稱談判進度即時回報川普

華爾街日報報導，美國財政部長貝森特說，美中已針對一項維持談判進展的框架達成協議。知情人士表示，貝森特與中方官員談到芬太尼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。