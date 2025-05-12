美中暫緩報復性關稅 川普提本周可能與習近平通話…親曝「最大目標」

美國總統川普12日表示，他可能本周與中國大陸主席習近平通話，他最大的目標是打開中國大陸的市場。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）10日、11日連續兩天和中國大陸國務院副總理何立峰等中方代表在瑞士日內瓦展開美中經貿高層會談，兩國最後達成協議，暫緩報復性關稅90天，期間維持10%的關稅，預計14日生效上路。

川普12日舉行記者會宣布將大砍藥價；川普表示，美國此次完全重置與中國大陸的關係，但他也指出，暫緩的關稅不包括進口汽車、鋼鐵、鋁等既有關稅；川普也說，未來預計開徵的藥品關稅也不會包含在暫緩的關稅項目內。

川普表示，雙方在日內瓦的會談非常友好，兩邊關係很好，美國不希望傷害中國大陸，並認為中國大陸也非常樂意與美國互動；川普指出，他可能在本周結束前與習近平通話。

川普也表示，他最大的目標是打開中國大陸的市場。