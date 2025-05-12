美中意外大降關稅…全球經濟暫喘口氣 分析師：宛如夢幻情境
華爾街日報報導，美中今天出人意料地同意暫時大幅互降關稅，令全球經濟得到巨大喘息空間，也讓擔心貿易戰的全球投資人及企業感到意外，因為數天前這幾乎是不可能的事情。
根據華爾街日報（The Wall Street Journal），美中這兩個全球最大經濟體自4月起以牙還牙互相加徵關稅，一度威脅全球經濟穩定，如今雙方已暫時取消了迄今對彼此祭出的大部分關稅。
美國總統川普（Donald Trump）曾將對中國徵收的所謂「對等關稅」稅率升至125%，如今美方已同意將稅率降至10%，而中方也同樣答應降低對美商品徵收的報復性關稅，從125%降至10%。
美中雙方皆同意在進一步協商前，於接下來的90天內不再調高或新增關稅，給予彼此喘息空間，以找到方法維持瀕臨停滯的美中貿易關係。
不過，美國對中國銷美商品徵收的其他關稅仍維持不變，包括因美國指控中國涉及芬太尼（fentanyl）危機而祭出的20%關稅。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在瑞士日內瓦告訴記者，美方尋求與中國達成「長期且持久的貿易協議」。他表示，兩國經濟徹底斷鏈並不可取，「雙方都不想脫鉤」。
上述消息傳出後，美股期指聞訊大漲，美元匯價躍升，美債殖利率上揚，投資人因為關稅降幅超出預期而歡欣鼓舞。
韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，這次關稅降幅宛如「夢幻情境」。
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