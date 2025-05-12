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美中暫緩報復性關稅90天 白宮宣布：14日上路
美國白宮12日發布聯合聲明指出，美中達成協議，各自撤回對彼此開徵的報復性關稅90天；白宮也宣布，90天展緩期將於本月14日上路。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）10日、11日連續兩天和中國大陸國務院副總理何立峰等中方代表在瑞士日內瓦展開美中經貿高層會談。
白宮12日也發布「事實清單」指出，在美中會談之後，兩國各自降低115%的關稅，對彼此維持10%的關稅；兩國計畫於14日共同採取行動。
根據紐約時報報導，美方對中國大陸的關稅145%降至30％；中國大陸對美國的關稅則從125%降至10%。
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