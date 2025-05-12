美中會談針對哪些內容達成協議？ 重點資訊一次掌握

美國與中國昨天結束在瑞士日內瓦舉行的貿易磋商後，今天宣布貿易戰休戰，預計14日起對彼此大幅降低關稅並且撤回其他反制措施。以下是路透社整理這次美中會談的重點資訊。

路透社報導，美國與中國今天透過經貿聯合聲明表示，美方今年來對中國輸美貨物祭出的額外關稅將從145%降至30%，中方對美國進口商品的關稅則會從125%降至10%。

不過，美國今年4月2日前和追溯至川普第一任期內對中國實施的關稅，以及取消美國對中國小額包裹關稅豁免等其他限制措施，即所謂的「最低限制」規則，似乎仍維持不變。

●互降關稅步調不一、未降至零

美國已同意調整或撤消3道行政命令，調降合計115%的中國貨物進口關稅。

其中，華府同意降低4月2日宣布的所謂「解放日」關稅，從34%降到10%為期90天，並撤除在這之後頒布的一連串報復關稅。

然而，若計入4月2日前實施的關稅，也就是美國在2月和3月以類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）問題為由對中國課徵的關稅，中國輸美商品仍將面臨30%關稅。

中國也配合美國降低關稅的行動，取消自4月2日以來對美國的所有關稅，目前對美國貨物保留10%關稅。不過，中國的電動車和鋼鋁產品，仍會被課徵美國過去幾年實施的不同關稅。

●部分非關稅壁壘暫緩

中國還承諾移除4月2日起對美國進口商品實施的非關稅壁壘措施，但目前尚不清楚如何取消當中一些措施。

中國上月採取一系列行動報復美國，包括把稀土列入出口管制清單、對美國化學公司杜邦（DuPont）的中國事業展開反傾銷調查，並將美國部分國防與科技公司列入黑名單。

根據美中達成協議的內容措辭，這些公司將從這份禁止與中國通商和投資的名單中移除，反傾銷調查也將擱置。

聲明僅表示，中國4月2日後實施的反制措施將取消，因此不包含3月列入黑名單的12家企業，以及2月宣布對Google實施的反傾銷調查。杜邦公司尚未立即回應路透社的置評請求。

●稀土問題懸而未決

中國商務部上月4日會同海關總署公布關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發布日起正式實施。此舉被視為反擊川普政府對中國加徵對等關稅。但商務部最初公布的這份公告並未提及美國。

中國管制稀土出口的決定適用於所有國家，因此尚不清楚這是否算是協議中針對美國的反制措施。

路透社上月報導，基於貿易戰因素，美國客戶申請出口許可時，可能臨漫長等待和不確定性。

關於稍早以傳真方式提出稀土管制的問題，中國商務部並未立即回應。

中國外交部發言人林劍在例行記者會面對記者問他對美中磋商成果有何看法，他回答說：「關於中美經貿高層會談，中方已經發布了消息。雙方剛剛發布會談達成的聯合聲明，你可以具體查閱。」