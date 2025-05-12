再談「更全面協議」…對陸關稅降至10%？ 美財長：不太可能

經過在日內瓦兩天會談，美中同意暫時貿易休兵，下調對等關稅。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）12日接受訪問時表示，他預計未來幾周將再次和中國大陸官員會面，繼續進行貿易協商。但他也說，對大陸關稅降至10%不太可能。

貝森特在CNBC的「Squawk Box」節目上表示：「我想我們會在未來幾周再次會面，以達成更全面的協議。」

貝森特表示，這場會議的確切細節，像是地點，都還沒有確定。他周末才剛和美國貿易代表葛里爾與中方官員在瑞士會面。之後，美國和中國今日稍早宣布，將暫停90天雙方相互課徵的大多數關稅。

貝森特說：「我們和中方所共享的共識，是一套避免關稅壓力上升的機制。」

之後貝森特也接受彭博電視專訪，表示美國不可能把對中國的關稅降到10%以下。