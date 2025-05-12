快訊

曾任新北外聘督導…林月琴還接講師、委員 江怡臻：光領鐘點費就破百萬

美中同意互降關稅「減幅超出預期」 BBC：數月來兩國關係首解凍

新iPhone可能真的要漲價了 傳因蘋果新功能與設計「不是關稅」

美財長貝森特：未來幾周可能再和中方見面 談「更大的協議」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國財長貝森特表示，他預計未來幾周將再和中方代表會面。 歐新社
美國財長貝森特表示，他預計未來幾周將再和中方代表會面。 歐新社

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今（12）日表示，他預計未來幾周將再次和中國大陸官員會面，繼續進行貿易協商。

貝森特在CNBC的「Squawk Box」節目上表示：「我想我們會在未來幾周再次會面，以達成更全面的協議。」

貝森特表示，這場會議的確切細節，像是地點，都還沒有確定。他周末才剛和美國貿易代表葛里爾與中方官員在瑞士會面。之後，美國和中國今日稍早宣布，將暫停90天雙方相互課徵的大多數關稅

貝森特說：「我們和中方所共享的共識，是一套避免關稅壓力上升的機制。」

川普 貝森特 關稅

延伸閱讀

中美聯合聲明：雙方暫緩大部分關稅 互相保留加徵10%關稅

至少24個貿易協議在談 哈塞特：最快本周宣布新協議

中美破冰了？何立峰證實會談「有實質進展」 網笑：決定下次見面時間

美代表喊…中美分歧其實不大！網笑：高度共識就是「對方先跪了」

相關新聞

再談「更全面協議」…對陸關稅降至10%？ 美財長：不太可能

經過在日內瓦兩天會談，美中同意暫時貿易休兵，下調對等關稅。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）12日接受訪問...

怕你等太久 川普發文提早宣布答案：藥價將降59%

美國總統川普12日在他Truth Social的最新貼文中寫道，美國的藥品價格將降低59%。而且不止於此，「汽油到能源、...

美中大秀談判誠意 最新關稅數字怎麼來？貝森特：各砍115%

美國與中國大陸周一同意，彼此大幅調降關稅且設定初步效期為90天。根據美國財長貝森特的說法，兩國對彼此的最新關稅設定，是把...

美中貿易休兵90天 道瓊期指應聲狂漲近1,000點

美國與中國大陸在進行新一輪貿易談後，同意在90天內互降關稅以利後續談判，在樂觀氛圍的激勵下，美股三大期指12日盤前全面大...

瑞士會談是美對中重大退讓 分析：因陸在2問題上未有任何承諾

經濟研究及諮詢機構凱投宏觀（Capital Economics）的首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）在...

美中瑞士會談達成降關稅協議 華爾街日報整理5大重點

美國和中國大陸周末在瑞士日內瓦舉行經貿會談後，12日宣布達成協議。華爾街日報報導，這次美中協議主要有5大重點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。