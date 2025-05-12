美財長貝森特：未來幾周可能再和中方見面 談「更大的協議」
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今（12）日表示，他預計未來幾周將再次和中國大陸官員會面，繼續進行貿易協商。
貝森特在CNBC的「Squawk Box」節目上表示：「我想我們會在未來幾周再次會面，以達成更全面的協議。」
貝森特表示，這場會議的確切細節，像是地點，都還沒有確定。他周末才剛和美國貿易代表葛里爾與中方官員在瑞士會面。之後，美國和中國今日稍早宣布，將暫停90天雙方相互課徵的大多數關稅。
貝森特說：「我們和中方所共享的共識，是一套避免關稅壓力上升的機制。」
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