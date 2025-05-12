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美中暫緩報復性關稅 川普提本周可能與習近平通話…親曝「最大目標」

美中達成關稅協議30% 學者從這點判斷「台灣肯定更低」

美中貿易戰熄火90天…陸學者指「轉1圈又回原點」 台商：恐是美暫退讓

中央社／ 北京12日電
美中經貿高層發布聯合聲明，美國對中國關稅從145%降至30%。 美聯社
美中經貿高層發布聯合聲明，美國對中國關稅從145%降至30%。 美聯社

美中經貿高層發布聯合聲明，美國對中國關稅從145%降至30%。中國學者認為，這說明美國務實面對現實，希望對中美關係是好的開端；台商則指出，短期而言這是好消息，但是美國政策不會改變，出口美國生意還是要分散市場。

美中經貿高層今天發布聯合聲明。據新華社，雙方互相降低加徵關稅，美國將修改4月2日「解放日」對中加徵的關稅，從當天加徵的34%，降到10%，另外的24%在初始90天內暫停。加總美國因芬太尼問題對中加徵的20%關稅，美國對中國的進口關稅目前為30%。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員李慶四向中央社表示，美國總統川普（Donald Trump）本就不該加徵這些關稅，現在轉了一圈又回到了原點，也說明美國務實面對現實。

他表示，對中國加徵關稅，首先是影響美國消費者，而中國則是轉換銷售對象。希望美國以後少一點意識形態化的對中政策。

根據聯合聲明，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。李慶四指出，這是互利共贏的好事，對雙方政治外交戰略關係有幫助，有利於整體穩定和平發展。

東莞台商協會前會長翟所領，從事玩具出口貿易長達3、40年。他向中央社分析，短期來說這是非常好的消息，但是90天以後的情況難以預測。

他認為，美國可能是準備不及，因而讓步將關稅降下來，但過了1、2年，美國準備好將供應鏈另外建立起來後，做出口美國的生意的又要小心了，可能還是要盡力分散市場。

翟所領認為，美國對中政策態度是不會改變的，是盡一切力量打壓中國，分析美國只是採取「暫時退讓辦法」，但是90天之後，若有較完整的供應鏈，可能會採取另外一個做法。

川普 關稅

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