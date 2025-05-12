美國與中國互降報復關稅為期90天 亞股多收高

美國和中國近日舉行貿易談判取得實質進展後，今天透過聯合聲明宣布大幅降低對彼此的報復關稅為期90天，使雙方從美中對峙抽身的希望升高，亞股今天多收漲。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）4月2日對貿易夥伴祭出令人瞠目結舌的關稅措施，包括對中國課以最重的關稅，引發美中貿易戰疑慮。這段時間以來，投資人的心情有如坐雲霄飛車般忐忑不安。

川普最後把中國輸美商品關稅調高至145%，北京也把美國進口商品的報復關稅提升至125%。

然而，有跡象顯示緊張局勢已有所緩和。美國與中國日前於瑞士日內瓦舉行外界矚目的貿易磋商後，雙方對於會議中取得的進展表示歡迎，朝結束一場引發全球衰退疑慮的危機邁進一步。

美中今天表示將大幅降低對彼此的關稅以緩和緊張局勢，以及給予官員時間解決雙方分歧。根據美中經貿聯合聲明，美方對中國進口商品關稅從145%降至30%，中方對美國商品關稅則從125%降至10%。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），以及中國國務院副總理何立峰及中國兩位副部長，11日結束在日內瓦舉行的雙邊會談。這是自從川普於「解放日」公布關稅措施以來的首場美中磋商。

貝森特會後告訴記者，「在美國與中國這場非常重要的貿易磋商中，我們已取得重大進展」，白宮也對這項新「貿易協議」表示歡迎。

亞股方面，港股收漲逾3%，上海股市也受到健康的買盤提振，收盤小漲。東京、雪梨、首爾、台北及威靈頓股市均收高。