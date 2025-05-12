美中達成協議股匯市上漲 各國分析師看法不一

路透報導，美中兩國宣布大幅調降關稅90天，各國股市和美元12日應聲飆漲。然而，分析師對此看法不一，有些人認為還是存在很大不確定性，有些人則抱持樂觀態度。

美國財政部長貝森特在瑞士日內瓦和中國大陸副總理何立峰會談後，美中發表聯合聲明，雙方關稅減少115個百分點。美國把大陸商品關稅從145%下調至30%；大陸則將對美國進口商品關稅從125%降至10%。

上周末的會談是自美國總統川普重新執政發動貿易戰，並對大陸加徵高關稅以來，美中官員首次面對面交流。

路透指出，股市、外匯和債券市場對美中協議反應正面。標普500指數和那斯達克指數期貨交易分別上漲2.8%和3.5%，此前漲幅1.5%至2%，而道瓊歐洲Stoxx 600指數早盤上漲0.7%。

美元延續漲勢，歐元下跌1.2%，至1歐元兌1.1164美元，歐元在前一天是下跌0.2%；而日圓走弱，使美元匯率上漲1.6%，至147.715日圓兌1美元，先前美元上漲0.5%。

然而，芬蘭赫爾辛基北歐聯合銀行（NORDEA）首席市場分析師格里希（Jan von Gerich）認為，依舊存在不確定性。他說：「市場已對此信以為真，但我個人有點懷疑，如果你最終想要的是低關稅，那為何還要這麼做？情況依舊搖擺不定，且不確定性上升。」

格里希還說：「我仍擔心最終會有其他的結果，擔心現在他們得出的初步結論，在細節上無法讓雙方滿意，最終還會有其他結果。當然，時間會給出答案。我不會輕信我目前所聽到的一切，4月2日『解放日』就是如此。現在也是如此，情況搖擺不定。」

荷蘭合作銀行（Rabobank）倫敦分行外匯策略負責人弗利（Jane Foley）表示：「市場已徹夜對此做出反應，而我們現在已得到多一點細節，而市場正在購回美元。這種狀況是，美元現在被視為一種避險資產，且正在上漲。」

弗利說：「美國向我們保證，談判將繼續進行，且談判基調是正面的，美中都不想脫鉤。因此，人們更加樂觀地認為，關稅不會造成它們本會產生的毀滅性影響，市場也鬆了口氣。然而，這並不意味著我們又回到川普就職前的狀態，10%的基準關稅依舊存在，90天的暫停期仍在，時間也開始流逝。整體狀況沒有想像的那麼糟，但我們對於關稅稅率最終會落在何處，及它們對全球經濟成長和央行政策的影響，仍存在很大的不確定性。」

不過，也有分析師抱持相對樂觀態度。法國興業銀行倫敦分行資深外匯和利率策略分析師布魯克斯（Kenneth Broux）表示：「美中關係緩和。這朝正確的方向邁出一步，對美國資產和經濟有正面影響。」