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美中瑞士會談達成降關稅協議 華爾街日報整理「5大重點」

瑞士會談是美對中重大退讓...凱投宏觀說因為此事

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

經濟研究及諮詢機構凱投宏觀（Capital Economics）的首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）在一份報告中表示，在最新這波降低關稅後，美國對中國徵收的關稅仍遠高於對其他國家徵收的關稅。凱投宏觀的數據顯示，目前美國對中國商品徵收的實際關稅約為40%。

道瓊社報導，威廉斯也指出，美國似乎仍在試圖爭取讓其他國家也對中國的貿易實施限制。他警告，「90天的休戰協議並不能保證會帶來持久的停火」。但他也說，這份協議代表川普政府立場又一次重大退讓，因為中國並沒有在貿易失衡或匯率問題上，提供任何承諾。

馬來亞銀行（Maybank）經濟學家Erica Tay表示，美中關稅戰降級為雙方繼續在工作層級進行談判創造了條件，且不會延長雙方的經濟痛苦。她說，之前雙方互課「三位數的關稅，在本質上形同貿易禁運」，如今同意暫緩表明雙方都意識到，彼此的供應鏈過於緊密地交織在一起，無法完全脫鉤。她還說，雖然削減後的關稅絕對稱不上低或「正常」，但至少落在一些企業認為可以接受的水準，這將使商品貿易得以恢復，只不過恢復的速度和規模尚不清楚。

她說，首先，輪船和貨機需要及時啟動，而且可能需要幾輪談判才能達成初步協議。而接下來的問題是，「其他國家的『對等關稅』又會如何？」       

川普 關稅

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