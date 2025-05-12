美中各退一步…撤回報復性關稅90天 同意建立對話機制

美國白宮12日發布聯合聲明指出，美中達成協議，各自撤回對彼此開徵的報復性關稅90天，並稱雙方將建立對話機制，持續討論雙邊經貿關係；聯合聲明也指出，雙方可針對相關經貿議題舉行工作層面的諮詢會議。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）10日、11日連續兩天和中國大陸國務院副總理何立峰等中方代表在瑞士日內瓦展開美中經貿高層會談。

雙方於美東時間12日凌晨發布聯合聲明，指雙方都認清到雙邊經貿關係對兩國和全世界的重要性，也承認持續、長久和互惠的經貿關係的重要性。

聯合聲明肯定雙方近期的會談，稱雙方相信兩國的持續對話有潛力解決兩邊對經貿關係的擔憂；未來雙方將以開放的態度繼續溝通、合作和互相尊重。

聯合聲明中指出，雙方將各自暫緩24%的關稅90天，並在90天的期間內維持10%的關稅；根據紐約時報報導指出，美方對中國大陸的關稅從145%降至30％；中國大陸對美國的關稅從125%降至10%。

美國於4月2日宣布對等關稅政策，當時對中國大陸開徵34%的對等關稅，再加上因懲罰中國大陸讓芬太尼流入美國的20%的關稅，共計54%；現暫緩徵收24%的關稅，等於降至30%。

聯合聲明指出，雙方各自調降關稅之後，兩國將建立對話機制討論經貿關係；中方將由何立峰代表、美方則由貝森特、葛里爾代表。

聯合聲明表示，兩國對話在雙邊都同意之下，有可能在中國大陸、美國或第三地舉行；雙方也可針對相關經貿議題舉行工作層面的諮詢會議。