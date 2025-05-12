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美中瑞士會談達成降關稅協議 華爾街日報整理「5大重點」

美中同意降關稅 BBC駐北京記者：中國擔心美國關稅影響

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國財政部長貝森特12日在瑞士日內瓦出席記者會。歐新社
美國財政部長貝森特12日在瑞士日內瓦出席記者會。歐新社

美國和中國大陸12日宣布同意相互降低關稅。英國廣播公司（BBC）駐北京記者碧嘉蘭（Laura Bicker）分析，中國正日益擔心美國關稅的影響。

碧嘉蘭指出，此前隨著美國不斷升高大陸商品關稅，中國一向立場強硬並也以高額關稅反制，誓言絕不退縮。某種程度上，中國能承受與美國經濟戰的痛苦。中國是逾100國的主要貿易夥伴。

但北京當局已愈來愈擔心關稅對中國經濟可能造成的影響；大陸經濟正疲於應對房地產危機和青年失業率高，工廠產量已放緩，也有報導指出，由於銷美商品生產線開始停產，部分公司被迫裁員。

中國商務部說，這次與美國達成的協議是朝向「解決分歧」的重要一步，「為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎」。碧嘉蘭指出，在一個月前，北京方面要發表如此正面的聲明似乎是不可想像。

但該部聲明的結尾部分略微帶刺，提醒中方認為誰才是錯的，「希望美方以這次會談為基礎，與中方繼續相向而行，徹底糾正單邊加稅的錯誤做法」。

川普 關稅

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