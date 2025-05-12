美中同意互降關稅「減幅超出預期」 BBC：數月來兩國關係首解凍
美國和中國大陸12日達成調降關稅協議，英國廣播公司（BBC）國際商務記者李吉特（Theo Leggett）指出，這是美中貿易緊張迅速升級幾個月來，兩國關係解凍的第一個跡象。
美國代表團聲稱，他們已找到一條建設性前進道路。此前，美國對大多數中國輸美商品的關稅是145%，如今該稅率將降至30%，為期90天；同時，中國將把美國進口商品關稅從125%降至10%。
李吉特說，美方措施還包含一項額外部分，以施壓北京採取更多措施來遏制鴉片類止痛藥芬太尼的非法貿易。
但幾名美國官員說，他們對中國處理該問題的意願感到驚喜。
美中關稅削減幅度超出預期，分析師也樂見此事；降低後的美國對中30%關稅仍然很高，但分析師認為該稅率「可控」。
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