中美最新稅率怎麼來的？陸商務部：各自取消91%關稅
中美將大幅暫緩對彼此商品加徵的關稅後，大陸商務部稱，此次中美經貿高層會談取得實質性進展，大幅降低雙邊關稅水平，並提到美國取消了共計91%的加徵關稅，中國也相應取消91%的反制關稅。
據大陸商務部官網消息，商務部新聞發言人就中美日內瓦經貿會談聯合聲明發表談話，稱此次中美經貿高層會談取得實質性進展，大幅降低雙邊關稅水平，美國取消了共計91%的加徵關稅，中國相應取消了91%的反制關稅；美國暫停實施24%的「對等關稅」，中國也相應暫停實施24%的反制關稅。
發言人說，這一舉措符合兩國生產者和消費者的期待，也符合兩國利益和世界共同利益。希望美國以此次會談為基礎，與中國繼續相向而行，徹底糾正單邊加稅的錯誤做法，不斷加強互利合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，共同為世界經濟注入更多確定性和穩定性。
路透引述上海保銀投資管理公司首席經濟師張智威分析說，這比他預期的結果要好。「我原以為關稅會降至50%左右，但現在低得多。顯然，這對兩國經濟以及全球經濟來說都是非常積極的消息，也讓投資者對全球供應鏈短期內受損的擔憂大大減輕。」
不過，張智威提醒，這只是為期三個月的臨時關稅削減。他說：「所以這只是一個漫長過程的開始。雙方可能要花幾個月的時間才能達成解決方案，或者最終達成貿易協議，但這是一個非常好的起點。」
由美國財長貝森特和貿易代表葛里爾率領的美國官員，上周末（5月10日至11日）與大陸國務院副總理何立峰領導的中國代表團，在瑞士常駐聯合國大使官邸舉行兩天會談。這是關稅戰爆發以來的首場中美貿易談判。
中美雙方在周一下午發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》。根據聲明，美國對大多數中國輸美商品加徵145%的關稅將在5月14日前下調至30%；中國對美國產品加徵的125%關稅則將降至10%。
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