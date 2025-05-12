美中瑞士會談達成降關稅協議 華爾街日報整理5大重點

美國和中國大陸周末在瑞士日內瓦舉行經貿會談後，12日宣布達成協議。華爾街日報報導，這次美中協議主要有5大重點。

首先，美國將把中國大陸輸美商品的對等關稅從125%降至10%。

其次，中國也把美國進口商品的報復性關稅從125%降至10%。

第三，美國因芬太尼相關問題對大陸商品另外課徵的20%關稅維持不變。

第四，前述關稅減免為期90天，14日生效，美中雙方同時會繼續談判。

最後，中國同意暫停或取消為報復美國而採取的非關稅措施。