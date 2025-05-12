美中同意削減關稅 油價、港股、美元聞訊飆漲
美中兩國今天宣布達成大幅削減關稅的協議，國際油價、港股、美元匯價聞訊大漲。華府與北京現正尋求結束彼此之間擾亂全球經濟、讓金融市場惶惶不安的貿易戰。
綜合路透社與英國廣播公司（BBC）報導，在瑞士日內瓦（Geneva）與中方官員會談後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）對記者說，雙方已達成協議，將把對等關稅調降115%，為期90天。
據報導，美中雙方今天表示，雙方同意在5月14日前暫時調降原本相互祭出的高關稅，其中美國將把對中國商品的關稅稅率從145%，暫時調降至30%。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，美方也表示將把對中國商品的「對等關稅」從125%降至10%；中方也說，將把對美國商品的報復性關稅從125%降至10%。
法新社報導，在傳出美中同意大幅降低關稅的消息後，國際油價今天應聲飆漲逾3%。
西德州中級原油上漲3.6%，來到63.24美元；布倫特原油飆漲3.4%，來到66.11美元。
香港股市恆生指數聞訊一度勁揚762.94點或3.34%，來到23630.68點。
美元兌日圓匯價升值1.5%，來到1美元兌147.62日圓；美元兌歐元匯價升值1.2%，來到1.1113美元兌1歐元。
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