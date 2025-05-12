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中美發聯合聲明 陸商務部：盼美糾正單邊加稅錯誤做法

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸12日公布「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」顯示將大幅暫緩對彼此商品加徵的關稅後，大陸商務部稱，此次中美經貿高層會談取得實質性進展，大幅降低雙邊關稅水準，並稱冀美國與中方相向而行，徹底糾正單邊加稅錯誤做法。美聯社
大陸12日公布「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」顯示將大幅暫緩對彼此商品加徵的關稅後，大陸商務部稱，此次中美經貿高層會談取得實質性進展，大幅降低雙邊關稅水準，並稱冀美國與中方相向而行，徹底糾正單邊加稅錯誤做法。美聯社

中美於瑞士當地時間10日至11日在日內瓦舉行經貿高層會談，並於12日發出聯合聲明指，雙方將暫緩向對方加徵的大部分關稅，同時，互相保留加徵10%關稅。大陸商務部表示，此次會談取得實質性進展，大幅降低雙邊關稅水準。中美雙方將定期或不定期輪流在中國、美國開展磋商，或在商定的第三國開展磋商。冀美方以這次會談為基礎，與中方相向而行，徹底糾正單邊加稅的錯誤做法。

據大陸商務部網站消息，大陸商務部新聞發言人就雙方發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》的談話指出，自2025年4月以來，美國政府在此前單邊加徵關稅的基礎上，又對華加徵所謂「對等關稅」，中國進行堅決正當反制。隨後美方輪番升級關稅措施，將對華「對等關稅」稅率從第一輪的34%先後提升至84%及125%。美高額關稅嚴重損害雙邊正常經貿往來，嚴重破壞國際經貿秩序。

發言人表示，本次會談達成聯合聲明，是雙方透過平等對話協商解決分歧邁出的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下基礎、創造條件。雙方在聯合聲明中達成多項積極共識。雙方認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性，並認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性，本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。

發言人續稱，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，並就經貿領域各自關切保持密切溝通，進行進一步磋商。中國代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長貝森特和貿易代表葛里爾。雙方將定期或不定期輪流在中國、美國開展磋商，或在商定的第三國開展磋商。根據需要，雙方可就相關經貿議題進行工作層面諮詢。

此外，發言人說，本次中美經貿高層會談取得實質進展，大幅降低雙邊關稅水準，美方取消共計91%的加徵關稅，中方相應取消91%的反制關稅；美方暫停實施24%的「對等關稅」，中方也相應暫停實施24%的反制關稅。這項措施符合兩國生產者和消費者的期待，也符合兩國利益和世界共同利益。

發言人重申，希望美方以這次會談為基礎，與中方繼續相向而行，徹底糾正單邊加稅的錯誤做法，不斷加強互利合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，共同為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

大陸商務部 川普 貝森特 關稅

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