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美中大秀談判誠意 最新關稅數字怎麼來？貝森特：各砍115%
美國與中國大陸周一同意，彼此大幅調降關稅且設定初步效期為90天。根據美國財長貝森特的說法，兩國對彼此的最新關稅設定，是把既定的關稅稅率各自大砍115%。
根據聯合聲明，從5月14日起，美國將暫時把對中國進口品的關稅稅率從145%調降至30%，而中國大陸則把對美國進口品的關稅稅率，從125%降至10%。
貝森特表示：「我們已經達成暫停90天、大幅調降關稅水準的協議。雙方將把對對方的關稅降低115%。」
美中的談判代表是在周末期間於瑞士日內瓦進行馬拉松式的貿易談判後，發出上述聯合聲明。雙方在會談後都表示協商取得「實質進展」。
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