美中貿易休兵90天 道瓊期指應聲狂漲近1,000點

美國與中國大陸在進行新一輪貿易談後，同意在90天內互降關稅以利後續談判，在樂觀氛圍的激勵下，美股三大期指12日盤前全面大漲，道瓊指數期貨狂飆近1,000點。

美國宣布在這90天的休兵期，對中國大陸的稅率降到30%，而北京當局對美則降到10%，顯示貿易戰已浮現緩和跡象。道瓊指數期貨聞訊狂漲945點或2.3%、標普500期貨漲2.8%、那斯達克期貨漲3.6%。

美元也升值0.3%，對日圓與歐元升高至一個月新高。隨著降息押注降溫，美國公債面臨賣壓。國際原油價格也上漲，黃金跌逾2%。